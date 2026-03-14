El Ayuntamiento entrega los 18 premios 'Camargo es Ellas': "Era justo poner nombre a quienes son el alma del municipio"

Entrega de los premios 'Camargo es Ellas' - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha reconocido este sábado a 18 mujeres del municipio con los premios 'Camargo es Ellas', una iniciativa impulsada por el Consistorio para reconocer públicamente su trayectoria y su contribución al desarrollo social, cultural, económico y solidario del Valle.

"Era justo poner nombre a quienes son el alma de Camargo". Así lo ha dicho el alcalde, Diego Movellán, quien ha puesto de relieve el papel fundamental que muchas mujeres han desempeñado durante décadas en el municipio.

En el acto, celebrado en La Nave Joven del Parque de Cros de Maliaño, el regidor ha subrayado que el objetivo de estos premios es visibilizar la contribución de mujeres que han sido parte activa en el progreso de Camargo.

En esta línea, ha reflexionado acerca del papel que muchas han desempeñado durante décadas sosteniendo redes vecinales, asociaciones, iniciativas culturales o espacios de encuentro que han mantenido viva la vida social del municipio.

Así, Movellán ha apuntado que ese trabajo comunitario ha sido durante años "una parte esencial de la identidad de los ocho pueblos, aunque en ocasiones haya pasado desapercibido".

"Si lo hiciera un hombre costaría dinero y se llamaría networking o community building, pero en nuestros pueblos toda la vida se ha llamado echar una mano", ha enfatizado.

"Camargo ya tenía sus propias estrellas y solo necesitábamos ponerles nombre", ha sostenido el alcalde. En este sentido, ha explicado que la creación de estos premios quiere reconocer públicamente ese trabajo "silencioso", así como poner el foco en las mujeres que han abierto camino en distintos ámbitos y en contextos en los que ocupar determinados espacios resultaba mucho más difícil.

18 MUJERES

El acto, en el que también ha participado la concejala de Igualdad de Oportunidades, Silvia del Castillo, ha servido para homenajear a 18 mujeres cuyas trayectorias han estado vinculadas a sectores muy diversos de la vida local, desde el comercio, la educación o la cultura, hasta el voluntariado, la comunicación, la vida asociativa y el compromiso social.

Entre las mujeres reconocidas se encuentra Susana Castanedo, de 92 años, integrante de la Coral Santa Cruz de Escobedo y una de las coralistas en activo de mayor edad del Valle de Camargo.

También ha sido homenajeada Ana María Cagigas (Mari), vinculada durante más de medio siglo al comercio tradicional a través de la histórica Panadería Parte de Maliaño, donde durante décadas atendió el mostrador y el trato directo con los vecinos.

También ha sido distinguida Teresa de la Fuente quien, en 1970, se convirtió en la primera mujer taxista del Valle de Camargo, profesión que ejerció durante 42 años.

Entre las trayectorias ligadas a la vida pública destaca María Jesús Calva, que con 18 años fue elegida concejala tras las elecciones municipales de 1983, y que años después sería la primera alcaldesa del municipio.

En el ámbito educativo se ha reconocido la labor de Benita Sardón, secretaria del Colegio Altamira durante 48 años.

También ha sido distinguida Esther Herrera, vinculada durante más de 25 años al comedor del CEIP Juan de Herrera de Maliaño y muy implicada en la vida social y comunitaria de Cacicedo.

La iniciativa también ha querido destacar la trayectoria de mujeres vinculadas a la cultura y a la vida social del municipio, como María Victoria Neila, directora durante cerca de cuatro décadas del coro de la parroquia del Santo Cristo y presidenta del Aula de la Tercera Edad de Muriedas.

Igualmente, ha sido reconocida Virginia Cos, gran aficionada al baile y vinculada a esta actividad desde hace más de dos décadas que, desde hace años, imparte clases de forma voluntaria en el Centro Social de Mayores de Muriedas y en la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

Entre las historias de compromiso personal se encuentra la de María Soledad López (Marisol), que dejó su trabajo para dedicarse por completo al cuidado de sus hijos, ambos afectados por enfermedades raras, y que ha impulsado iniciativas solidarias para ayudar a otras familias en la misma situación.

El acto ha reconocido igualmente a María Antonia Pérez (Toñina) por su implicación durante décadas en la vida comunitaria de Revilla y en el mantenimiento de tradiciones locales.

Entre las personas homenajeadas se encuentra también Lucía Navarro (SuperLú), una niña de 12 años que se ha convertido en un ejemplo de superación y visibilización de la discapacidad, compartiendo su experiencia en redes sociales y participando junto a su familia en la asociación Rodando con SuperLu.

La relación de reconocimientos incluye también a profesionales del ámbito de la comunicación como Cristina Jimeno, periodista con más de 35 años de trayectoria en radio y directora del magazine Herrera en COPE Cantabria, o María Eugenia Escagedo, que durante quince años fue corresponsal de Camargo y El Astillero para El Diario Montañés.

En el ámbito empresarial y del comercio local han sido reconocidas Estela Cámara, vinculada desde 1990 a la Autoescuela Cámara, empresa familiar fundada en 1964, y Margarita San Miguel, referente del comercio de Muriedas a través del establecimiento de moda femenina Candilejas.

El reconocimiento se extiende también al ámbito del voluntariado con Ana Isabel Rueda, colaboradora durante años de Cáritas parroquial en Muriedas-Maliaño, y se ha distinguido la trayectoria de Raquel Cuerno, alcaldesa pedánea de Revilla desde 2007 y una de las figuras más activas en la vida cultural y festiva de la localidad.

Entre las pioneras de la vida política destaca María Teresa Fernández, que fue la primera diputada a nivel local y autonómico en la Asamblea Regional durante la primera legislatura.