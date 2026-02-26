Ayuntamiento estudia medidas para "compatibilizar" espacio peatonal y acceso rodado limitado bajo el arco del Santander

Obras bajo el arco del Banco Santander.-ARCHIVO - IU

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Santander, Agustín Navarro, ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando en buscar alternativas que "permitan compatibilizar la mejora del espacio peatonal con el mantenimiento de una buena accesibilidad" del tráfico rodado, que será limitado, bajo el arco del Banco Santander, y está valorando "posibles ajustes" de recorridos, localizando paradas, servicios complementarios de transporte y accesos adecuados para vehículos de emergencia y servicios autorizados.

No obstante, ha explicado que "todavía" existen procedimientos administrativos relacionados con esta actuación que serán "determinantes" en el régimen definitivo de uso y movilidad bajo el arco, por lo que "es comprensible" que no haya una "solución final" mientras no estén concluidos.

Así lo ha informado en el Pleno de este jueves durante el debate de una moción presentada por IU, que ha sido rechaza con los votos mayoritarios de los 'populares', que pedía revisar la actuación urbanística bajo el arco para garantizar que se cumple el proyecto original y elaborar alternativas en las que se priorice la restitución del espacio público, entre otras.

Navarro ha dicho "compartir" la preocupación de IU por la movilidad cotidiana de residentes, personas mayores y con movilidad reducida, de usuarios del TUS y profesionales del taxis, servicios "esenciales" que deben "preservarse u ordenarse con el máximo cuidado".

De este modo, ha detallado que los ajustes --el proyecto inicial es de 2020-- responden a "la necesidad de compatibilizar diferentes objetivos (accesibilidad, seguridad, integración urbana) con otros procesos", como la Zona de Bajas Emisiones aprobada en septiembre de 2025.

Con todo ello, ha explicado que el tráfico quedaría de la siguiente manera: tanto taxis como vehículos privados entrarían a través de la calle Pancho Cossío, que es la que actualmente se está utilizando, para entrar hasta el parking de Pombo, y utilizarían la calle Autaulfo Argenta hasta su cruce con Marcelino Sáenz de Santuola.

El otro tramo de Autaulfo Argenta, el que viene de la calle San José, seguiría hasta Marcelino Sáenz de Santuola, donde la circulación volvería a tener el sentido que tenía anteriormente. Además, se cambiaría la parte de la calle Hernán Cortes hasta Marcelino Sáenz de Santuola, igualmente, recuperando el sentido antiguo.

Como mejora, ha destacado Navarro, se va a sustituir el adoquinado de hormigón por un asfaltado impreso.

Por otra parte, el edil ha afirmado que el equipo de Gobierno "asume el compromiso de estar especialmente atento" a los procedimientos administrativos pendientes, "garantizando el cumplimiento de la legalidad y facilitando información actualizada", tanto a los grupos municipales como a la ciudadanía, con el fin de "evitar la sensación de hechos consumados y reforzar la confianza en la institución", ha recalcado.

Al hilo, ha reconocido que el equipo de Gobierno también asume que hubiera sido "deseable una comunicación más clara y anticipada con la ciudadanía y con los usuarios en los servicios afectados", como la línea 5C2 del TUS, con dos paradas sustituidas en Puertochico y Casimiro Sainz desde 2021, que, además, "funcionan mejor", ha apostillado.

Tras la intervención de Navarro, los grupos de la oposición --PSOE, PRC, Vox e IU-- han coincidido en criticar que esto no responde al proyecto inicial y que se ha hecho a "espaldas" de los ciudadanos, a los que el PP, han reclamado todos, "les ha engañado", además de lamentar que no se ha producido ningún debate al respecto.

ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL

También en materia de Urbanismo, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a una moción de Vox que busca mejorar la seguridad vial de la rotonda que distribuye el tráfico a la avenida de Los Castros, La Albericia, José Gutiérrez Solana, Segundo López Vélez y Emilio Díaz Caneja.

Navarro se ha mostrado a favor de encargar un estudio técnico de la glorieta porque ha reconocido que genera "bastantes conflictos", y por ello "merece la pena una revisión profunda" por parte de los técnicos.

OTRAS MOCIONES

Por otra parte, en el Pleno se ha tumbado una moción de Vox que pedía rechazar la regulación extraordinaria de inmigrantes.

Además, se han debatido y votado dos mociones del PSOE para la adhesión del Consistorio a la Declaración de Córdoba de Ciudades Universalmente Accesibles, que ha contado con la unanimidad del Pleno, y a la Red de Municipios Libres de prostitución y de trata de mujeres, niñas y niños, que ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.

Sí ha salido adelante una iniciativa de IU --que ha aceptado una enmienda transaccional del PP-- para iniciar los trámites necesarios para actualizar el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana con la nueva Ley autonómica, así como una declaración institucional con motivo del Día Mundial a las Enfermedades Raras que se celebra el 28 de febrero, suscrita por todos los grupos municipales.