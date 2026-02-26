La mayoría del PP tumba una moción del PRC para estudiar la ampliación de las instalaciones Nando Yosu

Instalaciones Nando Yosu.-ARCHIVO - PRC

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Santander ha servido para que el Pleno rechace una moción del PRC que pedía abordar una posible ampliación de las instalaciones Nando Yosu del Real Racing Club, o bien, valorar la construcción de una nueva ciudad deportiva en la ciudad que atienda las necesidades actuales y futuras del club, para lo que proponía elaborar estudios de viabilidad de ambos casos.

En la defensa de la moción, que ha recabado el voto a favor del resto de grupos --PSOE, Vox e IU--, desde el Grupo Municipal Regionalista, Vicente Nieto ha señalado que estas instalaciones "se han quedado pequeñas" y que el proyecto formativo y de alto rendimiento vinculado al equipo verdiblanco podrían hacer que el Club se viese "obligado" a buscar alternativas fuera de la ciudad.

"Más de un millar de niños practican deporte en las instalaciones y eso tiene fecha para que deje de suceder, que sería diciembre del 2028", ha recalcado.

Nieto ha incidido en que éstas son propiedad municipal y su ampliación o reordenación requiere una colaboración "activa" entre la administración local y el club.

Además, ha propuesto buscar fórmulas de colaboración público-privada y un calendario de actuaciones, y ha destacado que el Ayuntamiento tiene capacidad técnica para abordar el análisis de las posibilidades de suelo, como han demostrado las evaluaciones para la ubicación del recinto ferial, ha comparado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, ha justificado el voto en contra del PP en que la iniciativa es "precipitada, incompleta y carente de garantías reales de viabilidad" al recoger dos procesos "complejos, paralelos y costosos".

Ha sostenido que el Racing es una entidad privada con una capacidad de planificación y gestión "propia" y que un proyecto de esta "magnitud" debe partir del propio club, con una "definición técnica de sus necesidades". "Se nos pide empezar a construir la casa por el tejado", ha señalado sobre la moción.

"Apoyaríamos un proyecto definido por el club: un estudio de necesidades reales y documentado, un modelo financiero claro, un marco de colaboración entre instituciones y una planificación compatible con las prioridades municipales. Cuando exista una propuesta así, tendrá en nosotros un interlocutor leal y constructivo", ha afirmado el edil 'popular'.

Asimismo, ha matizado que, con el actual Plan General de Ordenación Urbana, "no existe ninguna posible actuación" respecto a disponer de unos terrenos para desarrollar un gran equipamiento deportivo en la ciudad, aunque ha dicho que con el nuevo "hay una oportunidad".

Respecto a la ampliación de las instalaciones, ha afirmado que los precios de los terrenos donde se podría hacer (hacia el norte) "serán bastante altos" con la valoración urbanística que tienen.

Tras anunciar el voto en contra del PP, Nieto ha afeado al equipo de Gobierno que "su objetivo es expulsar al Racing de la ciudad".

Mientras, el resto de grupos han coincidido con esta petición, si bien el portavoz socialista, Daniel Fernández, se ha preguntado si el equipo de Gobierno "tiene voluntad real para liderarla", ya que "ni siquiera ha sido capaz de cumplir el convenio firmado en 2022 para el mantenimiento básico de los Campos de Sport de El Sardinero". Al respecto, ha advertido que, después, "no se rasguen las vestiduras" si el Racing "se va a otro municipio".

CONTROL DE PALOMAS

Por otra parte, el Pleno ha rechazado varias mociones, entre ellas otra presentada por el PRC para la puesta en marcha de un plan integral de control de la población de palomas. La mayoría absoluta del PP también ha tumbado esta iniciativa que ha recabado el voto a favor del resto de grupos.

Según ha detallado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en la ciudad hay 13.400 palomas en tendencia estable desde hace una década. Y aunque ha afirmado que las incidencias causadas por este ave han descendido en los últimos años --en 2025 se han recibido 49 avisos por suciedad y presencia de nidos en edificios-- y ha reconocido no estar "conforme" con los datos, ha basado el voto en contra de su grupo en que estos apuntan a que el trabajo "no se está haciendo mal", por lo que ha apostado por seguir en la misma línea.

También en la sesión se ha rechazado otra moción regionalista que tenían que ver con la realización de un estudio sobre los quioscos sin actividad.

Tampoco ha salido adelante una moción de Vox que solicitaba la prohibición de acceder a dependencias municipales con burka, niqab o cualquier prenda que oculte total o parcialmente el rostro. En este punto, el resto de grupos han coincidido en que Santander "no tiene este problema".

Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde al personamiento del Ayuntamiento en tres contenciosos-administrativos interpuestos por Vox, Ecologistas en Acción y la Asociación Liberum contra el acuerdo plenario que aprobó definitivamente la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones.