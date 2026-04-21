Ayuntamiento y Federación de Remo esperan unos muelles "a tope" para celebrar el centenario de la Bandera de Santander

Presentación de la Bandera de Santander que cumple su centenario - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Federación Cántabra de Remo esperan unos muelles "a tope" en la regata de la Bandera Ciudad de Santander que este año alcanza su centenario y en la que participarán el 2 de agosto un total de 20 traineras del norte de España.

Así lo han manifestado este martes en rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, y el presidente de la Federación, Víctor Canal, que han presentado junto a la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, este evento que irá precedido por una exposición divulgativa el 26 de julio --aun en Semana Grande-- en la Plaza Porticada donde se mostrará alguna trainera, trofeo o bandera.

"La Bandera Ciudad de Santander continúa consolidándose como una cita destacada del verano y como una expresión del vínculo entre Santander y el mar", ha destacado la alcaldesa.

En este sentido, ha explicado que la presentación de hoy marca el inicio de una celebración que recordará la trayectoria de las traineras en Santander y que confirma el compromiso municipal con la promoción del deporte y con la preservación de una tradición que forma parte de la identidad santanderina.

Y es que la regidora ha destacado que la relación entre la ciudad y el remo en banco fijo es "profunda y continuada" en el tiempo. "Las regatas forman parte del paisaje histórico de la ciudad y han contribuido a construir una identidad deportiva que se reconoce en la bahía, en los clubes y en la implicación del público".

Al hilo, ha recordado que el origen de esta regata se sitúa en el 25 de agosto de 1970, cuando Santander acogió la primera jornada del Gran Premio Cantabria de Traineras. Desde entonces, se ha celebrado todos los años con la excepción de 2019, consolidándose como una de las citas más reconocibles del calendario estival.

En este sentido, ha asegurado que el respaldo del Ayuntamiento a esta prueba responde a una línea de trabajo continuada en apoyo del deporte vinculado a la identidad local.

"La colaboración institucional permite asegurar la continuidad de la regata y apoyar el trabajo de la Federación Cántabra de Remo y de los clubes participantes, que sostienen el deporte a lo largo del año", ha concluido Igual.

LIGA ARC

Por su parte, Canal ha destacado que, en esta edición "tan importante", la regata estará enmarcada en la Liga de la Asociación de Remo del Cantábrico (ARC), con la disputa de una tanda de ARC1 y de dos de ARC2. En total, se entregarán tres banderas: al campeón de sendas ligas y a aquella trainera que marque el mejor tiempo de las dos.

"Vamos a tener los muelles de Santander a reventar. Da igual que llueva o que haga sol porque va a estar a tope seguro", ha esperado.