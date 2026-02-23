El Ayuntamiento homenajeará a Pedro Camus el sábado en el centro cívico Juan de Santander

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha organizado un acto de homenaje póstumo al futbolista Pedro Camus que se celebrará el próximo sábado, 28 de febrero, en el centro cívico Juan de Santander, en Cueto.

Será a las 12.00 horas y consistirá en una charla abierta a la ciudadanía, con la aportación de fotos de su familia, intervenciones de amigos, compañeros, representantes del España de Cueto y personas que compartieron con Camus distintas etapas de su vida personal y deportiva.

Estará presente la familia del homenajeado, será presentada por el periodista Juan Antonio Prieto, se expondrán recuerdos personales y se pondrá en valor los valores humanos y deportivos de Camus. También se proyectará un vídeo que recogerá fotografías y recuerdos, a través de los cuales se realizará un recorrido emocional por la vida personal y profesional del homenajeado, ha informado el Consistorio.

Este acto responde al compromiso adquirido por la alcaldesa, Gema Igual, tras el fallecimiento el pasado 29 de diciembre de quien fue el primer futbolista cántabro en participar en unos Juegos Olímpicos (Montreal 1976), y una figura vinculada a la historia deportiva de la ciudad y el barrio de Cueto, donde nació.

Desde el Ayuntamiento animan a los vecinos a participar en este acto que "aúna el homenaje a un santanderino que dejó una profunda huella deportiva y humana en Santander". Además, invitan a los aficionados racinguistas a sumarse a este homenaje a un jugador "emblemático" del club, donde compitió entre 1973 y 1977.

Además, Camus recibió en 2018 el premio a los Valores Deportivos 'Uco Alciturri', y, en 2023, el reconocimiento de la Asociación de Peñas Racinguistas, que le distinguieron como integrante del 'Equipo de los Bigotes'.

"Su nombre está ligado a una generación que marcó una época y que contribuyó a situar al fútbol santanderino en un lugar destacado", ha destacado el Ayuntamiento.