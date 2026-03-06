Ayuntamiento insiste: la "responsabilidad total" del mantenimiento de la pasarela y senda es de Costas

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha insistido en que la "responsabilidad total" del mantenimiento de la pasarela de El Bocal que el martes colapsó y causó la muerte de seis jóvenes y del conjunto de la senda costera que va del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar es de Costas, departamento que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Así lo entiende y ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual (PP), este viernes en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta del "fallo" de la Policía Local tras la llamada del 112 sobre el mal estado de la infraestructura un día antes del accidente y de la apertura de expediente sancionador al agente que recibió ese aviso y no gestionó la incidencia como se debe.

En su comparecencia ante los medios, la regidora ha considerado que no se tendría que "haber llegado" a la situación de que un vecino de la zona alertase al Servicio de Emergencias de que la pasarela estaba "mal", porque de haber estado "mantenida" no se habría producido su "deterioro" ni tampoco la "desgracia" que ha ocurrido, en la que han fallecido seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras y otra alumna más está en la UCI del Hospital Valdecilla.

Igual ha recalcado al respecto que el Ayuntamiento "no tiene que mantener" la infraestructura, un puente de madera sobre los acantilados, pues la "responsabilidad total" de hacerlo es de Costas.

JAMÁS HA FINALIZADO

Al repasar los principales hitos en torno al proyecto de la senda costera desde su origen hace más de dos décadas, ha recalcado que el compromiso del Consistorio de mantener las infraestructuras tenía que ver con un proyecto que "jamás se ha finalizado", ya que era algo que se iba a hacer una vez las obras fueran "recibidas".

"No todo el terreno de Santander es responsabilidad del Ayuntamiento", ha precisado la alcaldesa de la ciudad, para incidir así que la pasarela de El Bocal está en terreno de Costas, departamento que "elabora, diseña, licita, adjudica y paga" el proyecto de la senda, que salió a información pública en 2004.

Se licitó y adjudicó en 2013, las obras empezaron a principios de 2014 y se paralizaron ese mismo año a raíz de la oposición vecinal, por lo que "todo el mundo sabe que no están finalizadas".

En este punto, Igual ha señalado que en 2015 Costas rescindió el contrato con la adjudicataria y elaboró otro proyecto nuevo en 2016 para la "finalización" de la actuación prevista en la senda y que no está "ni empezado".

"No podemos ser responsables de un proyecto que no ha finalizado y no hay nada recepcionado", y con motivo del cual el Ayuntamiento "no ha movido una tabla", ha zanjado Igual.

MAPA

Con todo, ha avanzado que se va a publicar un mapa de Santander en el que se delimite cuál es el suelo municipal y el que es competencia de Costas, para poner "negro sobre blanco" las competencias y responsabilidades.

También se ha comprometido a trabajar para que ante el "fallo" con el aviso a la Policía Local no se ponga en "duda la voz de los vecinos", que es "crucial" y para hacerles "caso ahora más que nunca".

También ha adelantado que ha ordenado al jefe de la Policía Local que se compruebe como está la zona de la senda para que el Ayuntamiento determine a Costas lo que tiene que hacer.

Sobre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que el martes llamó para avisarle de lo ocurrido y que se personó en Santander, Igual ha indicado que volverá a telefonearle, aunque tiene "menos ganas" que entonces debido a informaciones que han trascendido y con las que se ha quedado "a cuadros".

Pero desde el Ministerio tampoco están de acuerdo con "diversas afirmaciones" que ha hecho la alcaldesa y que "no se corresponden con la realidad. Habrá ocasión de aclarar cada una de ellas cuando corresponda y con toda la información necesaria sobre la mesa", han apuntado fuentes de Transición Ecológica, que no quiere "contribuir a alimentar una polémica ni a generar más ruido en este momento".