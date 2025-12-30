El Ayuntamiento de Polanco rechaza las acusaciones de DEAN: "Defender a los animales no puede servir para difamar"

Archivo - Ayuntamiento de Polanco - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Polanco ha criticado que la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) haya vuelto a señalar al municipio como escenario de supuestos episodios reiterados de maltrato animal y ha rechazado de manera "tajante" unas acusaciones que considera "graves, irresponsables y carentes de pruebas", con las que cree que se busca "proyectar de forma sistemática una imagen negativa de los vecinos".

La alcaldesa, Rosa Díaz, ha asegurado que desde el Consistorio no se va a tolerar la utilización del nombre de Polanco para "alimentar un relato de violencia y crueldad que no está respaldado ni por hechos probados ni por resoluciones judiciales".

En este sentido, ha recordado que denuncias anteriores presentadas por esta misma asociación fueron archivadas por la Fiscalía de Cantabria por falta de pruebas, un extremo que, según ha subrayado, "DEAN omite de manera interesada en sus comunicados públicos".

El Ayuntamiento ha salido así al paso de las afirmaciones realizadas por la Federación, que este martes ha denunciado el hallazgo de un gato procedente de una colonia de Posadillo con más de 50 perdigones en su cuerpo, y ha señalado que "no es un hecho aislado" y que en el municipio "se vienen produciendo desde hace años episodios reiterados de disparos contra gatos", sin que "se les haya dado la importancia que la gravedad de los hechos exige".

El Ayuntamiento ha lamentado la "campaña reiterada de descrédito" de esta entidad contra el municipio y ha insistido en que "si existe un delito, debe demostrarse y perseguirse, pero lo que no es admisible es lanzar acusaciones generalizadas que ponen bajo sospecha a todo un pueblo".

Desde el Consistorio se rechaza igualmente la afirmación de que el Ayuntamiento niegue la realidad o mire hacia otro lado. "Polanco ha demostrado con hechos su compromiso con el bienestar animal, colaborando con profesionales, cumpliendo la normativa y actuando siempre dentro de la legalidad", ha indicado la alcaldesa, quien ha lamentado que DEAN "vuelva a recurrir a comunicados alarmistas en lugar de aportar pruebas concluyentes".

La regidora ha destacado que el Ayuntamiento ha dado un paso "decisivo" en la gestión responsable de los animales urbanos con la elaboración del primer censo municipal de colonias felinas, un documento que permite conocer con mayor precisión la ubicación, el número aproximado de ejemplares y la situación de las distintas colonias.

Además, se ha impulsado también una campaña de sensibilización dirigida a los vecinos, con el objetivo de informar y concienciar sobre la correcta gestión de las colonias felinas y el papel que desempeñan en el entorno urbano.

El equipo de Gobierno ve "especialmente grave que se vincule de forma reiterada a los vecinos con comportamientos delictivos, generando alarma social y un daño reputacional injustificado". "Nuestros vecinos son personas comprometidas con la convivencia, el respeto y el cuidado del entorno. No merecen ser señalados una y otra vez sin fundamento", ha recalcado Díaz.

Por último, ha reiterado su disposición a colaborar con cualquier investigación oficial, pero ha exigido "responsabilidad y rigor" a las asociaciones que realizan denuncias públicas. "Defender a los animales no puede servir de excusa para difamar a un municipio entero. La defensa de cualquier causa debe hacerse desde la verdad, no desde la sospecha permanente", ha concluido la alcaldesa.

Finalmente, ha recordado que durante los últimos años el Ayuntamiento ha ganado hasta 11 denuncias en los tribunales presentadas por distintas organizaciones "similares a DEAN", en las que ha quedado de probado que "se actuó de forma correcta y conforme a la ley de bienestar animal", y que el centro encargado de la gestión de los animales está autorizado por el Gobierno de Cantabria.