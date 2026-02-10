El Ayuntamiento pone en marcha un programa de visitas escolares al MAS

Archivo - MAS.- Archivo - AYTO - Archivo

La Concejalía de Cultura de Santander pondrá en marcha un programa de visitas escolares al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), que se desarrollarán hasta el mes de abril.

Dirigido a escolares de Primaria y Secundaria y con un máximo de 25 personas, se celebrará los miércoles y viernes de febrero y marzo, de 10.30 a 12.30 horas, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que se trata de visitas comentadas que constan de tres partes: la visita en sí, dinámica experiencial y taller creativo con la artista.

Las visitas y dinámicas correrán a cargo de Laura Crespo y los talleres de Mina K. (Marina Alonso), que se centrarán en retratos de la colección del MAS para convertirlos en los protagonistas de una breve historia.

Así, se ahondará más allá de las formas gráficas convencionales, comprobando que "hay tantas maneras de contar historias como personas dispuestas a expresarlas". Además, durante las citas, se convertirán los retratos más ilustres en personajes de ficción.

Méndez ha destacado que desde el Ayuntamiento se trabaja en la dinamización del museo y para ello, se han solicitado proyectos y presupuestos de manera abierta a una treintena de profesionales del sector, de forma que ahora se continúa con programas del año pasado en los que participaron más de 3.000 personas en 2025.