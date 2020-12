Ayuntamiento propone instalar terrazas en Daoiz y Velarde y Sol e insta a no salir de vinos en Nochebuena

Pide a los gobiernos medidas "menos confusas" y ayudas económicas para el sector

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha propuesto a Salud Pública poder instalar terrazas hosteleras en las calles Daoiz y Velarde y Sol, similares a las que ya se han habilitado en el pasadizo Zorrilla y en el Río de la Pila, que en todos los casos estarían abiertas los próximos cuatro fines de semana, es decir, hasta el del 10 de enero.

Se trata de un anuncio que ha realizado hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tras reunirse con la directora general de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Bárbara Gutiérrez, en una rueda de prensa en la que la regidora también ha apelado a la responsabilidad de no salir de vinos en las tardes de Nochebuena y Nochevieja, como es tradicional si bien este año hay locales que se plantean no abrir, además de no acudir a la 'champanada' juvenil que tradicionalmente se convoca con motivo de las vacaciones de Navidad.

En este sentido, Igual ha advertido que "sabemos que la Navidad no va a ser como otros años" y no puede haber celebraciones que impliquen aglomeración de gente. Además, las fuerzas de seguridad "no va a esperar" a que éstas se produzcan para actuar, sino que se establecerá un dispositivo preventivo "desde primera hora" para el que el Ayuntamiento ya ha solicitado a Delegación del Gobierno la colaboración de la Policía Nacional.

En la reunión con la AEHC, en la que también han participado los concejales de Turismo, Miriam Díaz, y de Seguridad, Pedro Nalda, se ha analizado la situación actual, en la que según Igual "es difícil unificar criterios" además que éstos suelen ser "poco claros", por lo que ha pedido a los gobiernos nacional y regional "más concreción" y medidas "menos confusas", que en todo caso la Administración local "no critica" y va a cumplir.

También se han repasado las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para ayudar al sector, desde las fiscales a las campañas de fomento del consumo, todas "a base de pulmón propio" porque el Consistorio "no ha recibido un euro por el Covid", ha denunciado.

Además, Igual ha comunicado a Hostelería que ha solicitado a la Dirección General de Salud Pública autorización tanto para prolongar "un mes más" las terrazas instaladas en Zorrilla y Río de la Pila, como para ubicar otras nuevas en Daoiz y Velarde y la calle del Sol, dentro de la política municipal de permitir ampliar la terraza a quien la tiene y de facilitar una alternativa a quien no, siempre contando con la "responsabilidad" de los hosteleros para controlar el aforo.

Tras subrayar que no es posible instalar terrazas en todas las zonas de la ciudad y recordar que las ampliaciones de estas instalaciones se han triplicado (de 190 expedientes el año pasado a 700 el actual, ha dicho), la alcaldesa ha destacado que en Daoiz y Velarde el "sacrificio" de nueve plazas de aparcamiento permitirá preservar 47 puestos de trabajo en dicha calle.

Las terrazas abrirán los viernes, sábados y domingos de 13.00 a 21.00 horas los fines de semana hasta el del 10 de enero.

En el caso de las nuevas propuestas, se está "valorando" cómo hacerlo puesto que se trata de negocios que no tenían terraza y carecen de este mobiliario.

Por otra parte, la regidora ha recogido la petición que realizaron ayer "todos los alcaldes" del país a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los gobiernos nacional y regional una "compensación económica inmediata" para la hostelería, restauración y servicios, un sector que en temporada baja sustenta 17.000 puestos de trabajo en Cantabria, que suben a 25.000 en temporada alta, del que depende el tejido económico y que ahora "languidece" al ser uno de los más castigados por la crisis.

"Todos los alcaldes tenemos problemas y conocemos situaciones dramáticas por lo que solicitamos decisiones claras, de rápida interpretación, y una compensación económica urgente" al sector, ha dicho Igual.

Al respecto, Gutiérrez ha afirmado que se está cumpliendo la previsión del sector de que en España se cerraría uno de cada cuatro locales de hostelería.

Además, la representante de los hosteleros se ha mostrado "muy satisfecha" por estas medidas" y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, así como que considere sus aportaciones, al tiempo que ha manifestado su apuesta por un ocio responsable.

DISPOSITIVO EN NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA

En la reunión también se ha abordado el dispositivo "disuasorio" para las tardes de Nochebuena y Nochevieja, para el que el Ayuntamiento pidió el pasado martes verbalmente a la Delegación del Gobierno efectivos de la Policía Nacional que refuercen a la Policía Local.

En este sentido, Igual ha hecho un llamamiento a la población para que "no vayan de vermú porque no van a poder", y ha indicado que hosteleros de la zona baja de Cañadío han contactado con el Ayuntamiento porque "no saben si abrir o no" ante la posibilidad de una sanción.

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento acatará lo establecido por Salud Pública y la policía hará lo posible para que la gente no se concentre en las calles de vinos, aunque sí podrán sentarse en las terrazas con el aforo permitido.

Al hilo ha advertido que salir de forma irresponsable perjudica a los negocios de hostelería porque "no podemos saturar las calles ni concentrarnos", por lo que si una terraza está llena, hay que irse y no esperar en el lugar.

Y ha reiterado su petición de "responsabilidad" y "prudencia" a ciudadanos y hosteleros "de cara a un futuro incierto" y ante un posible "cansancio".

Porque el hecho es que cada fin de semana aumentan las sanciones relacionadas con medidas Covid, tanto de vecinos como de hosteleros, ha incidido. "Hay que ser conscientes de lo que está pasando" y hay que "cumplir las normas" que se han establecido hasta final de año, ha pedido.

"No pasa nada por no ir de vinos y no pasa nada por no estar juntos en Navidad", ha dicho la alcaldesa, subrayando que el objetivo de llegar al 1 de enero más normalizado "depende de los comportamientos de ahora".