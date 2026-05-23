El Ayuntamiento refuerza el TUS este lunes por la Virgen del Mar

Archivo - Celebración de la Virgen del Mar.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) reforzará este lunes, 25 de mayo, la línea 17 con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos que cada año participan en esta tradicional cita.

Así, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de transporte público para mejorar la conexión entre el centro de la ciudad y el entorno de la ermita de la Virgen del Mar durante toda la jornada festiva.

En concreto, la línea 17 ampliará y reforzará su servicio entre las Estaciones y la Virgen del Mar desde las 9.45 hasta las 22.15 horas.

Además, entre las 9.45 y las 20.00 se realizarán salidas desde ambas cabeceras cada 15 minutos. Desde las Estaciones partirán autobuses a las 9.45 horas y, posteriormente, cada cuarto de hora hasta las 19.30 horas; mientras que desde la Virgen del Mar las salidas comenzarán a las 10.13 horas y se repetirán cada 15 minutos hasta las 19.58 horas.

A partir de las 20.00 horas y hasta la finalización del servicio, los autobuses tendrán una frecuencia de 30 minutos desde ambas cabeceras.

Toda la información relativa a horarios, recorridos y servicios especiales está disponible para su consulta en la página web del Servicio Municipal de TUS.

En nota de prensa, el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha señalado que desde el Consistorio se quiere facilitar con esta medida que santanderinos y visitantes "puedan disfrutar de una de las celebraciones más arraigadas y queridas de nuestra ciudad utilizando el transporte público, una opción cómoda para acudir a los diferentes actos programados", ha señalado.

FESTIVIDAD

La festividad de la Virgen del Mar congregará un amplio programa de actos religiosos, culturales y festivos.

La jornada comenzará con una misa en la ermita a las 9.00 horas y continuará con la tradicional procesión de la imagen desde la parroquia de San Román a partir de las 10.45 horas.

Posteriormente, a las 12.00 horas, se celebrará la misa solemne oficiada por el obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, con la renovación de los votos del Consistorio y la tradicional ofrenda floral a la patrona.

Además, durante todo el día habrá mercado tradicional, actuaciones, sorteos, conciertos y actividades para todos los públicos.

Como uno de los momentos más esperados de la jornada, a las 14.00 horas tendrá lugar la comida popular en la que se repartirán 1.500 raciones de paella entre los asistentes.