El Ayuntamiento renueva el convenio con la guardería Valterra del Barrio Pesquero con una dotación de 37.015 euros

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la guardería Valterra del Barrio Pesquero han renovado su convenio de colaboración con el fin de que el centro infantil, dependiente de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, pueda continuar prestando sus servicios de forma semi gratuita a las familias de la zona que lo precisen.

A través del convenio, el Consistorio aporta un total de 37.015 euros para facilitar a las familias no sólo un espacio en el que dejar a los niños, sino también "la oportunidad de participar en un proyecto educativo de calidad".

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana el convenio que tiene como objetivo apoyar "la importante labor que desde hace más de 50 años lleva a cabo en beneficio de las familias de este barrio".

El Consistorio mantiene este acuerdo desde 2007 para que la guardería pueda continuar facilitando la conciliación de las familias a las que presta servicio.

Según ha explicado la edil, con la aportación anual municipal se cubren las cuantías que no pueden afrontar las familias debido a sus circunstancias socioeconómicas.

También ha detallado que este centro infantil forma parte, además, del programa de becas de guardería con el que el Ayuntamiento otorga ayudas a las familias para promover la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Por último, y en función de este acuerdo, la guardería Valterra se compromete nuevamente este año --siempre que cuente con plazas vacantes-- a atender a las personas que sean remitidas desde los Servicios Sociales municipales.