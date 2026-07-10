El Ayuntamiento de Santander acoge el miércoles 15 un punto de donación de sangre - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Santander acogerá el miércoles, 15 de julio, un punto de donación de sangre, gracias a la colaboración que mantienen el Consistorio con el Banco de Sangre y la Hermandad de Donantes de Cantabria.

Así lo ha avanzado este viernes la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien han detallado que todos los vecinos que deseen participar en la colecta podrán hacerlo de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas con reserva previa a través de la web https://citapreviabs.fmvaldecilla.es, la app del Banco de Sangre o en los teléfonos 640 244 120 / 942 202 689 o 942 203 748.

Santander colabora habitualmente con ambas entidades gracias a un convenio que pone a disposición del Banco de Sangre lugares como los palacios o los centros municipales para acercar la donación a todos los vecinos y facilitar las colectas.

La responsable municipal ha animado a los vecinos y a los trabajadores municipales "a que se impliquen en ayudar y acudan a donar, siendo conscientes de que pueden salvar vidas".

Las donaciones de sangre son imprescindibles para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones en los centros y hospitales de Cantabria y en verano aún más al aumentar la población, ha subrayado el Ayuntamiento.