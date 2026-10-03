El Ayuntamiento de Santander aprueba una nueva remesa de 52 becas de guardería por importe de casi 50.000 euros

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SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la sexta remesa de becas municipales de guardería, una resolución que permitirá conceder 52 nuevas ayudas destinadas a sufragar 171 mensualidades, por un importe global de 49.404 euros.

Con esta nueva aprobación, el Consistorio ha concedido ya 273 becas de guardería en lo que va de 2026, con una inversión acumulada de 312.244 euros, lo que, a su juicio, reafirma el compromiso municipal con el apoyo a las familias y la conciliación de la vida laboral y familiar.

En un comunicado, la concejala de Familia, Zulema Gancedo, ha destacado que estas ayudas constituyen una herramienta fundamental para que muchas familias puedan compatibilizar sus responsabilidades laborales o formativas con el cuidado de sus hijos, al garantizar el acceso de los menores a una atención educativa de calidad desde sus primeros años.

La edil ha subrayado que el objetivo del programa es eliminar barreras económicas para que ninguna familia deje de acceder a este recurso por motivos económicos.

"Con cada nueva remesa reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades y con el bienestar de las familias santanderinas", ha señalado.

Gancedo ha explicado que la convocatoria de este año cuenta con una dotación inicial de 320.000 euros, ampliable en caso de que la demanda así lo requiera, con el fin de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

Para 2026, la cuantía de la beca completa asciende a 317 euros mensuales cuando incluye servicio de comedor y a 264 euros en los casos sin comedor, mientras que la beca media es de 201 euros al mes.

Además, las familias numerosas, las familias monoparentales y las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los requisitos de la convocatoria pueden acceder a una cobertura del cien por cien.

Las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre, a través de los teléfonos 942 200 833 y 942 203 130, del correo centrodeigualdad@santander.es o en la página web www.igualdadsantander.es.

Los centros adheridos al programa municipal de becas de guardería son: Bellavista; Charco; Colorín Colorado; María Reina Inmaculada; Parayas Candina; Haypo; Chiquitín PCTCAN; La Anunciación; La Encina; Madre Mercedes; Niño Jesús; Piccola; Marqués de Valterra; San José; Esclavas SCJ; Chiquitín Valdenoja; Ciempiés; Castroverde, y Calasanz.