El Ayuntamiento de Santander cierra 2025 con un periodo medio de pago a proveedores de 11 días

Archivo - Interior del Ayuntamiento de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha cerrado el año 2025 con un periodo medio de pago a proveedores de 11 días, de forma que consolida una reducción de 9 días en el periodo medio de pago en lo que va de legislatura, ya que 2022 se cerró en 20 días, mientras que el dato de este último curso es el mismo al registrado en 2024.

Así lo ha adelantado este miércoles en un comunicado el concejal de Economía, Javier García Ruiz, que ha explicado que ese periodo rebaja en más de la mitad el plazo exigido por Ley, que está establecido en 30 días; sitúa a Santander entre las administraciones locales que más pronto pagan a sus proveedores, y demuestra "el compromiso del Ayuntamiento con una gestión eficiente y el apoyo al tejido empresarial".

En este sentido, ha valorado los beneficios que este indicador supone para las empresas, ya que facilita su liquidez y operatividad porque ingresan en un breve periodo de tiempo el importe de los trabajos ejecutados.

También ha incidido en que esta reducción es el resultado "de una planificación rigurosa y un trabajo constante del Ayuntamiento para agilizar trámites administrativos, mejorar la gestión y garantizar que nuestros proveedores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas locales, reciban sus pagos en plazos óptimos".

"Consideramos que pagar pronto a los proveedores no es solo una obligación legal de las administraciones, sino una práctica fundamental para la salud financiera de las empresas, y por ello este indicador es una prioridad para el Ayuntamiento de Santander", ha concluido.