El Ayuntamiento de Santander lanza una app de empleo con oportunidades laborales y formativas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Alertará en tiempo real sobre nuevas ofertas de empleo y cursos de formación ajustados al perfil del usuario SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha una innovadora app de empleo para dispositivos móviles que facilita el acceso a oportunidades laborales y formativas.
Así lo ha anunciado este miércoles la concejala del área, Chabela Gómez-Barreda, quien ha explicado que la nueva App Empleo Santander, disponible para dispositivos iOS y Android, complementa el portal web (https://santander.portalemp.com/) incorpora un sistema de notificaciones push que alertará en tiempo real sobre nuevas ofertas de empleo y cursos de formación ajustados al perfil profesional de cada usuario.
Esta funcionalidad elimina la necesidad de consultar periódicamente el portal web, permitiendo que las oportunidades laborales lleguen directamente al teléfono móvil del demandante de empleo.
Entre las principales ventajas para los usuarios destacan las notificaciones instantáneas, de forma que los usuarios recibirán alertas personalizadas sobre ofertas de empleo y cursos de formación que coincidan con su perfil, competencias e intereses, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta a las oportunidades laborales.
La app también proporciona un acceso rápido y sencillo, ya que la inscripción a ofertas se puede realizar con un solo toque, eliminando barreras tecnológicas y agilizando el proceso de candidatura.
Además, ofrece un sistema de geolocalización inteligente, ya que utiliza la ubicación del dispositivo para mostrar ofertas de empleo cercanas, facilitando la búsqueda de oportunidades laborales próximas al domicilio del usuario.
También permite consultar información previamente descargada sin necesidad de conexión a Internet y mantiene la sesión iniciada, facilitando el acceso recurrente sin necesidad de identificarse repetidamente.
Otra de las ventajas de esta nueva aplicación es su oferta, con una amplia información laboral y formativa. Los usuarios tendrán acceso no solo a ofertas de empleo, sino también a información sobre cursos de formación, talleres de orientación laboral, eventos de networking y recursos para el desarrollo profesional.
ESPECIAL ATENCIÓN AL PÚBLICO JOVEN
Gómez-Barreda ha indicado que la aplicación está especialmente diseñada para conectar con el público joven, que utiliza el smartphone como principal herramienta de comunicación y gestión diaria. Según estudios recientes, más del 95% de los menores de 35 años prefiere aplicaciones móviles frente a portales web para realizar trámites y búsquedas de empleo.
La presencia de la app de empleo en Google Play Store y Apple App Store posiciona el servicio municipal en los canales que utiliza habitualmente este segmento de población, ampliando significativamente la base de usuarios potenciales y mejorando la empleabilidad de los jóvenes santanderinos.
La aplicación se integra completamente con el portal web existente de la Agencia de Colocación Municipal, compartiendo la misma base de datos en tiempo real. Esto garantiza que tanto empresas como demandantes de empleo dispongan de información actualizada al instante, independientemente del canal que utilicen para acceder al servicio.
"Esta herramienta digital forma parte del proceso de modernización y digitalización de los servicios municipales, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Santander con la innovación tecnológica y la mejora continua de la atención a la ciudadanía", ha resaltado Gómez-Barreda
DISPONIBILIDAD
La app de empleo del Ayuntamiento de Santander está disponible de forma gratuita en Google Play Store para dispositivos Android y en Apple App Store para dispositivos iOS. Los usuarios podrán descargarla buscando "Empleo Santander" en las respectivas tiendas de aplicaciones.
Tanto los demandantes de empleo como las empresas que deseen publicar ofertas podrán obtener más información en el portal web https://santander.portalemp.com/ o dirigiéndose personalmente a la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander.