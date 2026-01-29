El Ayuntamiento de Santander y el Palacio de La Magdalena se iluminan de rojo por el 58 cumpleaños del Rey

Archivo - Palacio de la Magdalena.- Archivo - LA RED DE CASTILLOS Y PALACIOS - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fachadas del Ayuntamiento de Santander y del Palacio de La Magdalena se iluminarán esta noche y mañana de color rojo carmesí por el 58 cumpleaños del Rey Felipe VI, que celebrará su efeméride este viernes 30.

El Consistorio se adhiere así a la iniciativa FelicidadesMajestad, organizada por la asociación Concordia Real Española para reivindicar el papel del monarca en la vida política y social española, ha indicado en nota de prensa.

Con motivo de la celebración, la asociación Concordia Real Española (CREE) ha liderado en los últimos años varios actos para celebrar el cumpleaños de Su Majestad el Rey con la vocación de que dicha festividad permaneciera en el calendario durante todos los años del reinado de Felipe VI.

Se trata de una jornada en la que varios edificios y monumentos emblemáticos del país se tiñen al anochecer del rojo carmesí que don Felipe porta como color de su estandarte, en señal de felicitación al monarca y de unidad de todas las instituciones del Estado y de los ciudadanos con su Rey.

Santander se suma así a esta celebración y reivindica una vez más el papel del monarca en la construcción, desarrollo y defensa de la democracia y de la Constitución como garante de una nación unida, de libertad e igualdad.