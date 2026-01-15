El Ayuntamiento de Santander reduce su deuda en un 52% en lo que va de legislatura

Archivo - Ayuntamiento de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha reducido su deuda viva en 27 millones de euros (un 52%) en lo que va de legislatura, al pasar de 52 millones en diciembre de 2022 a 25 en el mismo mes de 2025.

En un comunicado, el concejal de Economía, Javier García, ha puesto de manifiesto que, "gracias a la gestión responsable y rigurosa de los recursos públicos", se han podido liberar 2,8 millones de euros en estos tres años destinados tanto a inversiones municipales como a mejoras de servicios.

Del mismo modo, ha apuntado que la evolución de la deuda del Ayuntamiento en lo que va de legislatura supone una disminución de 160 euros por habitante.

Con ello, ha subrayado el concejal, el equipo de Gobierno cumple con el programa electoral, y presenta un resultado "que supone un ejemplo de gestión eficiente y visión de futuro".

"Santander es en la actualidad sinónimo de estabilidad y capacidad inversora, rebajando su deuda a mínimos históricos", ha resaltado García Ruiz, quien ha contrapuesto estas cifras con las que presenta el Gobierno de España.

En este sentido, ha precisado que, desde que Pedro Sánchez preside el Ejecutivo central, la deuda se incrementa en más de 220 millones al día, lo que supone un aumento de más de 9.000 euros por habitante.

"En siete años, la deuda del Gobierno de Sánchez ha subido sin control, España se endeuda a razón de 150.000 euros por minuto comprometiendo la estabilidad económica y condenando a las próximas generaciones a pagar la factura", ha constatado el edil.

Frente a ello, García ha defendido "una política responsable como la que practica el Ayuntamiento de Santander, que permite invertir en la mejora del bienestar de los ciudadanos sin hipotecar su futuro ni vaciar sus bolsillos con subidas de impuestos".