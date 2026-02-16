El Ayuntamiento de Torrelavega acuerda por unanimidad el nombramiento del Pasaje Manuel Egusquiza Ochoa

Manuel Egusquiza Ochoa' con la Sociedad Coral de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha dictaminado por unanimidad el nombramiento del pasaje que conecta la Avenida del Cantábrico con El Zapatón como 'Pasaje Manuel Egusquiza Ochoa', director de la Sociedad Coral de Torrelavega, en reconocimiento a su dilatada trayectoria y su contribución decisiva al movimiento coral de la ciudad. El nombramiento que será ratificado en el próximo Pleno municipal.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Cultura, Esther Vélez, han destacado el amplio consenso alcanzado en torno a una figura "que forma parte de la historia viva de la música coral en Torrelavega" y han subrayado que este reconocimiento simboliza el agradecimiento colectivo de la ciudad "a décadas de dedicación y compromiso", ha informado este lunes el Consistorio.

Desde 1992, Manuel Egusquiza ha estado al frente de la Sociedad Coral, consolidando durante más de tres décadas un proyecto artístico de referencia y manteniendo viva la excelencia y el prestigio de la entidad. Su liderazgo al frente de la Coral culmina una trayectoria que tuvo también una etapa destacada como director del Coro Santa María de Solvay entre 1973 y 1992.

López Estrada ha afirmado que este nombramiento es "una forma justa y necesaria de reconocer públicamente la trayectoria de Manuel Egusquiza Ochoa, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la música y al movimiento coral de nuestra ciudad".

Con este gesto, "la ciudad expresa su agradecimiento a décadas de trabajo, compromiso y aportación a la vida cultural de Torrelavega", ha indicado.

En la misma línea se ha expresado la responsable de Cultura, que ha insistido en que el objetivo de esta iniciativa es "reconocer la pasión, la entrega y el compromiso de Manuel Egusquiza Ochoa con el canto coral y con Torrelavega". Asimismo, ha hecho hincapié en que "el acuerdo unánime refleja el respeto y la admiración que su trayectoria despierta en toda la ciudad".

También se ha referido a cómo este reconocimiento supone un gesto especialmente significativo como culminación de la conmemoración del centenario de la Sociedad Coral, al contribuir a poner en valor el legado acumulado durante cien años por quienes han formado parte de la entidad.