El Ayuntamiento de Torrelavega crea una bolsa de empleo de técnicos de gestión

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TORRELAVEGA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha creado una bolsa de empleo de técnicos de gestión, cuya convocatoria y bases reguladoras han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de hoy lunes, 27 de abril.

Esta publicación supone el inicio del plazo de presentación de solicitudes, que se extenderá durante diez días naturales, del 28 de abril al 7 de mayo.

Así lo ha informado este lunes la concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, en una nota de prensa en la que ha destacado que el objetivo es "mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía con empleo de calidad".

Esta bolsa está destinada a cubrir necesidades municipales temporales, como vacantes, sustituciones, bajas médicas, excedencias o acumulación de tareas, siempre que así se acuerde por los órganos competentes, a través del nombramiento interino o contratación laboral temporal.

Tendrá una vigencia máxima de tres años desde su constitución y su utilización se ajustará a las necesidades de los servicios municipales, sin que en ningún caso suponga un derecho automático a nombramiento o contratación.

Los puestos de trabajo a cubrir son los reservados a plazas de técnicos de gestión, integradas en el subgrupo de titulación A2, escala Administración General, y subescala de gestión, en el caso de nombramiento como personal funcionario; o categoría de técnico medio en el caso de contratación como personal laboral.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con una fase de oposición consistente en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos relacionados con las funciones del puesto, y una fase de concurso en la que se valorarán méritos como la experiencia profesional, la formación y la superación de pruebas selectivas.

Entre los requisitos para participar en la convocatoria se encuentra estar en posesión de una titulación universitaria (Grado, Diplomatura o equivalente), tener cumplidos 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, así como cumplir el resto de las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelavega (calle Juan José Ruano, nº 9, bajo) o a través de la sede electrónica municipal.

Toda la información sobre la convocatoria, así como los sucesivos anuncios del proceso selectivo, estará disponible en el tablón electrónico municipal y en la página web del Ayuntamiento de Torrelavega.