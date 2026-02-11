El Ayuntamiento de Torrelavega garantiza la continuidad del Concurso de Bolos de La Patrona

Archivo - Imagen de archivo del concurso de bolos de La Patrona - AYTO - Archivo

TORRELAVEGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha garantizado la continuidad del Concurso de Bolos de La Patrona tras la renuncia la de la Peña Bolística San José a seguir organizándolo como ha venido haciéndolo durante 38 años.

Tras recibir la comunicación oficial de la Junta Directiva para indicar que desiste de la organización del Concurso de La Patrona este 2026, el Consistorio ha expresado públicamente su "reconocimiento y gratitud" a la peña por la organización de una de las competiciones "más antiguas e importantes del deporte vernáculo en España".

"Desde 1988, la Peña San José ha sido la encargada de mantener vivo este torneo histórico, que este año celebrará su 131 edición, consolidándose como una de las competiciones deportivas ininterrumpidas más antiguas de Europa y como un símbolo profundamente arraigado en la identidad torrelaveguense, en sus fiestas patronales y en su forma de entender los bolos", ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado.

Y ha asegurado que el presidente de la entidad, Emilio Alsina, ha indicado al concejal de Deportes, Nacho González, que la decisión responde "exclusivamente a motivos personales" --aunque el PP municipal ha denunciado que se debe al reciente "recorte generalizado del 20% en convenios y subvenciones a clubes y asociaciones deportivas"--.

El concejal también ha indicado que el Ayuntamiento ya trabaja para asegurar la continuidad del Concurso de La Patrona. "El objetivo es que la edición número 131 se celebre con el prestigio, la calidad y la tradición que lo han convertido en un referente del deporte cántabro y un emblema de Torrelavega", ha dicho.

Por último, el responsable de Deportes ha reiterado el agradecimiento a la Peña Bolística San José y a su presidente por su "papel esencial en la conservación y desarrollo del concurso durante casi cuatro décadas".