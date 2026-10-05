El Banco de Cerebros de Valdecilla busca nuevos donantes para impulsar la investigación de enfermedades

Hospital Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla busca nuevos donantes para su Banco de Cerebros con el objetivo de impulsar la investigación de patologías neurológicas y psiquiátricas de gran incidencia poblacional para las que aún no existe cura.

Esta infraestructura, creada de forma conjunta por el centro hospitalario y el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIVAL), cuenta en la actualidad con 29 cerebros conservados destinados a su uso en diferentes proyectos de investigación.

De hecho, estas instalaciones ya han cedido muestras clave para el desarrollo de seis proyectos enfocados en el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

El Gobierno ha explicado que el estudio directo del tejido nervioso sigue siendo, a día de hoy, el único método que permite alcanzar el diagnóstico definitivo de muchas enfermedades neurodegenerativas y patologías neurológicas.

Para llevar a cabo estos proyectos, la comunidad científica precisa de muestras de pacientes afectados, pero también, y de manera fundamental, de cerebros sanos.

A menudo existe la falsa creencia de que la donación está restringida a personas que padecen alguna enfermedad del sistema nervioso. Sin embargo, el tejido de un donante sano (conocido como tejido 'control') resulta imprescindible para poder compararlo con el tejido enfermo, así como para evaluar la evolución neurológica durante el proceso natural de envejecimiento. Por tanto, cualquier persona puede ser donante.

Las muestras del Banco de Cerebros de Valdecilla se procesan bajo estrictos estándares clínicos y se integran en la Red de Biobancos sustentada por el Instituto de Salud Carlos III. De este modo, el registro y las colecciones se ponen a disposición de la comunidad investigadora de toda España, propiciando el intercambio de información científica y sumando fuerzas para importantes proyectos.

Fruto de esta vocación colaborativa, el Banco de Cerebros de Valdecilla forma parte del proyecto GADIR, una iniciativa conjunta entre bancos de tejidos neurológicos de España y Portugal coordinada por las Fundaciones CIEN (Madrid) y ACE (Barcelona).

Este proyecto estudiará de forma conjunta más de 3.500 cerebros con el objetivo de combinar la información genética, clínica y neuropatológica para comprender mejor las demencias y otras enfermedades neurodegenerativas e identificar nuevos factores de riesgo genético y mecanismos asociados a estas enfermedades para impulsar la medicina de precisión.

Desde los históricos trabajos de Santiago Ramón y Cajal, el avance en el conocimiento del cerebro humano solo ha sido posible gracias a la generosidad ciudadana tras el fallecimiento. En la actualidad, el Banco de Cerebros suma ya 163 donantes, personas que han firmado previamente el consentimiento informado de donación y que, en gran parte de los casos, lo han dejado formalmente registrado en sus Voluntades Previas.

El trámite para colaborar con este reto médico y científico es muy sencillo y se realiza en vida. Para formar parte del listado de donantes, el único requisito es formalizar un consentimiento informado. Todas las personas interesadas en aportar este preciado bien a la ciencia pueden ponerse en contacto con el Biobanco para recibir información detallada o concertar la firma del documento a través del correo electrónico biobanco2@idival.org.