El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar del grupo 0- porque las reservas "siguen muy bajas"

Llaman a donar sangre del grupo 0- porque las reservas "siguen muy bajas"

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (BSTC), José Luis Arroyo, ha hecho un llamamiento este martes para recibir donaciones del grupo sanguíneo 0- porque "siguen muy bajas".

Arroyo ha recordado que este grupo es "poco frecuente" pero "imprescindible" para los servicios de transfusión de los hospitales porque es el único tipo que vale para los paciente de 0- y aquellos de los que se desconoce su grupo pero necesitan una transfusión inmediata.

En esta línea, ha asegurado que en las últimas semanas han descendido "de forma progresiva" estas reservas, por lo que ha animado a todas las personas del grupo a que acudan a donar sangre en los próximos días.

Mientras tanto, ha recalcado que sigue siendo "igual de importante" que los donantes del resto de grupos mantengan las donaciones.

Los requisitos para donar son tener 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud; es decir, no tener ninguna enfermedad importante o ninguna infección que pudiera ser transmitida al receptor de esa sangre.

La donación se puede realizar en el pabellón 13 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en horario ininterrumpido de mañana y tarde, o en cualquiera de los puntos de colecta de la unidad móvil, cuyo calendario se puede consultar a través de la página web del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria o de la Hermandad de Donantes de Sangre.