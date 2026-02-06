Banco de Sangre renueva su colaboración con Santander para disponer de locales destinados a donaciones

El consejero de Salud, César Pascual, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, firman la renovación del convenio para la cesión de locales destinados a donaciones de sangre. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han firmado este viernes la renovación del convenio entre la Fundación Marqués de Valdecilla y el Ayuntamiento de Santander para seguir colaborando en materia de donación de sangre y plasma, poniendo a su disposición centros municipales como el Espacio Joven, el Palacio de Exposiciones y Congresos, las Caballerizas del Palacio de la Magdalena, los centros cívicos o la Casa Consistorial.

Se trata de revalidar una colaboración institucional para "seguir reforzando la posición privilegiada de Cantabria en materia de donación", ha señalado el consejero, tras la rúbrica del convenio, en la que también han participado el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV), José Francisco Díaz; el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, Gervasio Portilla, y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo.

Pascual ha destacado que Cantabria es una comunidad "solidaria" que tiene "grandes" donantes, tanto de sangre como de órganos. En este sentido, ha aprovechado la ocasión para animar a la donación de plasma, en la que estamos "más rezagados".

Según ha indicado, una de las claves de este "éxito" es que "detrás hay instituciones que se implican y que apoyan la donación". En este punto, ha puesto en valor que el Ayuntamiento de Santander se ha mostrado "absolutamente colaborador" en las campañas de promoción de la donación.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado los "buenos resultados" de las colectas que vienen desarrollándose en el marco de esta colaboración, y se ha comprometido a mantener la colaboración que existe entre el Ayuntamiento, el Banco de Sangre y la Hermandad de Donantes, poniendo a su disposición los espacios necesarios para que puedan llevar a cabo colectas a lo largo de todo el año y especialmente en momentos en que las reservas estén bajas.

Asimismo, ha instado a quienes cumplan los requisitos a implicarse y ayudar, y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para que las reservas se mantengan.

Finalmente, ha subrayado que el Ayuntamiento de Santander fue distinguido en 2023 entre los 'Grandes donantes' por facilitar la colaboración al Banco de Sangre y a la Hermandad.

LA FMV PREVÉ UN SEGUNDO MARATÓN DE DONACIÓN

El convenio que se renueva hoy ha demostrado ser una herramienta clave para fomentar la donación de sangre, al facilitar que las personas donantes puedan acudir a espacios céntricos y fácilmente accesibles.

Además, gracias a esta colaboración continuada, se ha acercado la donación a la ciudadanía, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

De esta forma, la FMV, de la que depende el BSTC, y el Ayuntamiento de Santander seguirán sensibilizando a los ciudadanos sobre la importancia de incorporar este hábito a su vida, especialmente entre los jóvenes.

Asimismo, el Gobierno cántabro ha avanzado que, visto el "éxito" del primer maratón de donación que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, la FMV prevé organizar una segunda edición, con el objetivo de obtener más sangre y más plasma, y dar visibilidad a la donación.

POR CADA DONACIÓN SE SALVAN TRES VIDAS

Según ha indicado el Ejecutivo regional, cada día se precisan de entre 60 y 80 donaciones de sangre para abastecer las necesidades de los centros hospitalarios, una acción altruista en beneficio de la sociedad en la que por cada donación se están salvando tres vidas.

Entre los requisitos para donar sangre se encuentra estar sano, tener entre 18 y 70 años y pesar más de 50 kilos. Los interesados pueden acudir a la unidad móvil del Banco de Sangre que recorre diferentes localidades de Cantabria de lunes a viernes, así como al Pabellón 13 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de 8.30 a 21.30 horas.

Además de las donaciones de sangre y plasma, desde el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria se encargan de promover la donación de médula ósea y leche materna.

En el primer caso, las personas sanas de entre 18 y 40 años pueden inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) de la Fundación Josep Carreras, para aumentar las posibilidades de que los enfermos de leucemia encuentren un donante compatible y, así, facilitar su recuperación.

Mientras que, en el segundo, las mujeres sanas con la lactancia instaurada pueden hacerse donantes de leche materna para satisfacer las necesidades de los recién nacidos más vulnerables: prematuros, de bajo peso y/o con enfermedades concretas, cuyas madres no puedan amamantarlos.

Para facilitar la participación y evitar esperas, los donantes pueden reservar cita a través de la app oficial, la web de la Fundación Marqués de Valdecilla (https://citapreviabs.fmvaldecilla.es) o llamando al 640 244 120.

El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria también cuenta con el apoyo de VITA, el asistente virtual inteligente que gestiona citas desde el número 842 842 010.

La agenda semanal puede consultarse en la página web del BSTC (www.fmvaldecilla.es) y en la de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria (www.hdsc.org ).