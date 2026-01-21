Banco Santander gestionará la Colección Gelman de arte mexicano del siglo XX, que se presentará en Faro Santander

La pintura de Frida Kahlo 'Autorretrato con collar' - BANCO SANTANDER

Con obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo o José Clemente Orozco, entre otros

MADRID/SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con la familia Zambrano y gestionará la Colección Gelman a largo plazo. La colección está compuesta por 160 piezas de arte mexicano de siglo XX entre las que hay obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo o José Clemente Orozco, entre otros.

Una primera selección de obras será presentada en Faro Santander, coincidiendo con la inauguración de este espacio cultural en la capital cántabra este próximo mes de junio.

En concreto, la Colección Gelman Santander posee 18 obras de Frida Kahlo que cubren toda su trayectoria artística. Así, incluye diez pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que destacan autorretratos icónicos como 'Diego en mi pensamiento', 'Autorretrato con collar' y 'Autorretrato con monos'.

También hay piezas de Rivera, Izquierdo, Tamayo, Clemente Orozco, Gerzso, Toledo y Alfaro Siqueiros, así como una selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

En virtud de este acuerdo, cuyo proceso fue acompañado por la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Fundación Banco Santander se encargará de la conservación, investigación y exhibición de la Colección Gelman Santander.

De hecho, una primera selección de obras será presentada en Faro Santander, en junio. Además, la colección también se exhibirá en museos internacionales, aunque la Fundación no ha dado más detalles.

"Este acuerdo es una gran expresión de la confianza y la amistad entre México y España, dos países con tanta relación económica, social y cultural. La Colección Gelman Santander es una de las más importantes del arte del siglo XX y una muestra extraordinaria de la riqueza artística de México", ha afirmado la presidenta de Santander, Ana Botín, según un comunicado.

La Fundación que ahora es responsable de la Colección Gelman también es la que gestiona la conservación, investigación y difusión de la Colección Banco Santander, un fondo patrimonial de arte que incluye más de mil piezas de pintura, escultura, dibujo y artes decorativas que abarcan desde el siglo III a. C. hasta la actualidad.

Por su parte, la Colección Jacques y Natasha Gelman se formó desde la década de 1940 por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman, que establecieron en México una colección centrada en la pintura moderna y contemporánea mexicana.

Jacques Gelman se formó en Europa en el ámbito del cine y llegó a México en 1938, donde se estableció definitivamente tras casarse con Natasha Zahalka en 1941. Así, impulsó la industria cinematográfica al producir películas y lanzar la carrera de Cantinflas, lo que le permitió financiar su pasión por el coleccionismo artístico.

El matrimonio Gelman creó tres colecciones: una de arte moderno europeo con 81 obras de aristas como Renoir, Matisse, Kandinski, Modigliani, Picasso, Braque, Dalí, Balthus, y Miró, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York en 1998; otra de escultura pre-colombina; y una tercera, de arte moderno mexicano compuesta por más de 90 obras que se inició con el encargo del retrato de Natasha a Diego Rivera en 1943.

El matrimonio Gelman mantuvo una relación muy estrecha con algunos de los artistas como Kahlo, Rivera, Tamayo o Gerzso. Tras el fallecimiento de Jacques Gelman en 1986, Natasha Gelman siguió ampliando la colección asesorada por el curador norteamericano Robert R. Littman, a quien nombró albacea de la misma en su testamento.

En 1998, Natasha Gelman falleció y Littman creó la Fundación Vergel para administrar la colección a partir de 1999 y siguió incorporando a la misma nuevas obras de arte moderno y contemporáneo mexicano.

En 2023, la Familia Zambrano llega a un acuerdo con la Fundación Vergel para adquirirla Colección Gelman. De hecho, en las últimas décadas, la colección completa o selecciones de la misma han sido objeto de exhibiciones internacionales organizadas por instituciones como Tate Modern, Victoria&Albert Museum, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, National Gallery of Australia, Nagoya Museum of Art, Musée National des Beaux-arts du Québec, Art Gallery of Ontario, Dallas Museum of Art o Brooklyn Museum of Art.