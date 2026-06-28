La Banda Municipal de Santander suma más de una veintena de primeras interpretaciones en lo que va de año

Banda Municipal de Música de Santander. Músicos. Instrumentos musicales. - AYUNTAMIENTO

SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Santander (BMMS) ha llevado a cabo durante el primer semestre de 2026 una intensa actividad artística marcada por la incorporación de nuevas partituras y la realización de más de una veintena de primeras interpretaciones, una cifra que vuelve a situar a la formación como una de las agrupaciones más comprometidas con la renovación y el desarrollo del repertorio, según ha destacado el Ayuntamiento.

A lo largo de los distintos ciclos organizados en los últimos meses, la banda ha estrenado o interpretado por primera vez obras de diversa naturaleza, desde composiciones contemporáneas hasta adaptaciones de grandes clásicos europeos, pasando por música para solistas, repertorio religioso, bandas sonoras inspiradas en videojuegos, obras de raíz folclórica cántabra e internacional y creaciones representativas de la música del siglo XXI.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que la Banda Municipal de Música de Santander desarrolla una labor artística que trasciende la programación habitual de conciertos. "Apostar por nuevas obras supone asumir un compromiso con la creación musical contemporánea y con el enriquecimiento del patrimonio cultural que ponemos a disposición de los santanderinos", ha subrayado.

Y "cada primera interpretación exige un esfuerzo extraordinario por parte de todos los integrantes. No se trata únicamente de tocar una obra nueva, sino de estudiarla, comprenderla y construir una versión de referencia desde cero. Son muchas horas de trabajo individual y colectivo", ha valorado la edil sobre la formación dirigida por Vicent Pelechano.

Así, el público ha podido disfrutar de propuestas tan diversas como repertorio inspirado en universos de videojuegos de referencia internacional, obras vinculadas al folclore tradicional, composiciones religiosas, música sinfónica contemporánea y adaptaciones de grandes autores europeos como Dvorák, Brahms o Elgar.

Entre las citas más destacadas figura además el estreno absoluto en España de la versión para plantilla reducida de la obra Tápate esa pierna, de José Luis Greco o el concierto celebrado junto a la Unidad de Música de la Guardia Civil.