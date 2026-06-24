Los Baños de Ola se celebrarán del 2 al 5 de julio nuevamente en los Jardines de San Roque como ubicación principal

Presentación de la nueva edición de Baños de Ola - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Baños de Ola 2026 se celebrarán del jueves 2 al domingo 5 de julio, nuevamente en los Jardines de San Roque como ubicación principal, así como en la Primera Playa y la Plaza de Italia, quedando así articulada la fiesta en lo que mejor representan sus comienzos y poniendo en valor este espacio.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, quien, acompañada por el concejal de Dinamización Social y Turismo, Fran Arias, ha dado a conocer los detalles de la trigésimo primera edición de esta Fiesta de Interés Turístico Regional que contará con numerosas actividades tanto para mayores como para niños, y que ya el año pasado cambió de ubicación a San Roque por las obras de los Jardines de Piquío, cuya finalización definitiva estaba prevista para el 9 de junio, aunque aún no han concluido.

"La fiesta será, como siempre, una suma de historia, tradiciones, ocio familiar, música en directo y grandes momentos", ha destacado la alcaldesa.

La inauguración será el jueves 2 a las 18.30 horas con el pasacalles inaugural que partirá desde la Plaza de Italia hasta los Jardines de San Roque. El recorrido estará amenizado por la música de la Dixie Band, autoridades locales, los actores de la Compañía Adrián Alonso y el rigor histórico aportado por la Asociación de Recreación Histórica del Norte, Academia de Corte y Confección María José Mínguez, Trajes de la Tierruca y Torre Alvarado.

Al finalizar el desfile, a las 19.00 horas, se recuperará la tradición del reparto de limonada con la colaboración de los hoteles de El Sardinero (Chiqui, Santemar y la Asociación de Hostelería).

En la Plaza de Italia se inaugurará el Mercado creativo y de artesanía (17.00 a 21.30 horas) y el espectáculo principal, a las 19.30 horas, correrá a cargo de la compañía Adrián Alonso que pondrá en escena la recreación histórica 'Elena de Valmar, crónica de un tiempo'.

Posteriormente habrá música en directo en los Jardines de San Roque, que acogerán los conciertos de la Agrupación Puertochico (20.30 horas) y María Leyre (22.30) dentro de su zona gastro.

El viernes la actividad comenzará por la mañana con la apertura del mercado artesanal y la zona gastro. La tarde estará dedicada especialmente al público infantil con la llegada de 'El Arriero de los Juegos', la actividad en inglés 'Arts & Crafts' a cargo de Kids&Us Santander, el 'Juego de la Ola' y talleres de manualidades marineras.

La propuesta de entretenimiento incluirá los pasacalles 'Cometas' (18.30 y 20.30 horas), el espectáculo infantil 'Lucy Tunes' (18.00 horas) y pases de animación teatral de época (19.00 a 21.00 horas). La noche cerrará con el concierto de Marta Ceruti (19.30) y el potente directo de The Gordini Rock Show (21.30).

EXHIBICIÓN PALAS Y FUEGOS ARTIFICIALES

El sábado se concentrarán algunas de las citas más multitudinarias del programa. La actividad deportiva se iniciará a las 10.00 horas en la Primera Playa de El Sardinero con la exhibición de palas 'Baños de Ola'. Al mediodía, los Jardines de San Roque albergarán una charla de salud y el concierto de la Orquesta de Acordeones Ciudad de Santander (13.30).

Por la noche habrá espectáculos visuales con el pasacalles 'Acqua', seguido de la animación de época y del show del Coro Joven de Santander.

A las 23.00 horas se lanzarán los fuegos artificiales desde la Segunda Playa de El Sardinero y posteriormente tendrá lugar una sesión DJ Caribe Mix y el concierto Tributo a La Oreja de Van Gogh (23.15 horas), en colaboración con Mouro Producciones.

El domingo marcará la clausura festiva con una jornada dedicada a la tradición y el tipismo santanderino. A las 12.00 horas arrancará el desfile 'Las costuras viajan en el tiempo', protagonizado y coordinado por la Asociación de Recreación Histórica del Norte, Trajes de la Tierruca y Torre Alvarado.

Seguidamente, 'Punto Swing' ofrecerá una clase abierta de baile de la mano de Jesús Terán (13.00 horas) conectando con el concierto de 14 Cuerdas (14.00) y la vistosa llegada de los bañistas de época a las 15.00 horas.

El momento culminante del festival será a las 17.00 horas en la Primera Playa con el baño de las peñas. Vecinos, peñistas y visitantes están invitados a enfundarse sus trajes de baño de rayas retro para sumergirse de forma conjunta en el mar Cantábrico.

El broche de oro final lo pondrán el show de pompas de jabón 'Magic Bubble' (18.00), el directo de Óscar Violín eléctrico (19.00) y el concierto de cierre de la banda 'Smile' a las 20.30 horas en los Jardines de San Roque.

En paralelo a la programación cultural, las jornadas del sábado y domingo acogerán el Torneo de Golf 'Baños de Ola' en el Campo de Golf de Mataleñas, organizado en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Igual ha agradecido especialmente la implicación de las tres asociaciones históricas locales, de las peñas de la ciudad, de las empresas patrocinadoras y de los establecimientos hosteleros que hacen posible sostener y potenciar el valor cultural de esta celebración que define la identidad estival de Santander.