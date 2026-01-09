'El barbero de Picasso', con Pepe Viyuela y Antonio Molero, abre este sábado el Festival de Invierno de Torrelavega

Archivo - Pepe Viyuela y Antonio Molero - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - Archivo

TORRELAVEGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 37º Festival de Invierno de Torrelavega arranca este sábado 10 de enero, a las 20.00 horas, con 'El barbero de Picasso', una comedia interpretada por Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias, que toma como punto de partida la relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Aria en Vallauris desde 1948.

Y el domingo, día 11, comenzará el ciclo de Teatro para Bebés del festival en doble sesión, a las 11.00 y 12.30 horas, con la obra 'Madame Lumiére' de la Compañía La Menuda, recomendada para niños de cero a cuatro años.

Las entradas para ambas propuestas ya están agotadas, excepto el 10% del aforo que saldrá a la venta el mismo día del espectáculo a las 8.00 horas, al precio de 13, 15 y 18 euros en el caso de 'El barbero de Picasso'; y de 4 euros para la obra infantil.

El Festival de Invierno continuará la próxima semana con las representaciones de 'Nozing', el 15 de enero, a las 20.30 horas, dentro de la programación de 'Jueves Íntimos'.

'Olé! The gipsy King of comedy' llegará el viernes 16, a las 21.00 horas, dentro de 'Teatro Joven'; y 'Asesinato en el Oriente Express' el sábado 17, a las 20.00 horas. Dentro de la programación de Teatro Infantil, el domingo 18, a las 12.00 horas, se presentará 'Bagaxe', un espectáculo recomendado a partir de seis años.

El 37º Festival de Invierno de Torrelavega se prolongará hasta el 28 de febrero y ofrecerá, en palabras de la concejala de Cultura, Esther Vélez, una programación "rica, exigente, accesible, diversa, de gran calidad y diversidad", dirigida a todos los públicos y formada por 25 espectáculos con artistas de "primer nivel".

Entre ellos, Antonio Molero, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Ana Torrent, Juanjo Artero, Alicia Borrachero o Fran Perea, además de humoristas y artistas como Sergio Bezos, Pablo Ibarburu y Joaquín Pajarón en el ciclo Viernes Joven.

Este año, y como novedad, se ha incluido en la programación la sección 'Miércoles Estreno Cantabria', dedicada a compañías locales, que inaugurará la compañía de teatro de María Castillo con la obra 'En algún lugar estaremos bien'. Será el 28 de enero, a las 20.30 horas.

OTROS SERVICIOS DEL FESTIVAL

El Festival de Invierno cuenta con servicios adicionales a disposición del público, como el descuento en el aparcamiento de La Llama, la posibilidad de reservar taxis o incluso mesas en restaurantes tras las funciones.

Además, el Teatro Concha Espina cuenta con medidas específicas de accesibilidad, incluyendo espacios reservados para personas con diversidad funcional motórica, visual y auditiva, para que todos los espectadores puedan disfrutar de esta experiencia cultural.