BBVA Research alerta de que el deterioro del contexto externo introduce riesgos en el crecimiento de Cantabria

Marta Alonso y Miguel Cardoso en la presentación del estudio - BBVA

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research ha alertado de que el deterioro del contexto externo introduce riesgos para los próximos trimestres en el crecimiento económico de Cantabria, aunque mantiene "una senda sólida".

Y es que el encarecimiento de la energía y de otros insumos clave, junto con las interrupciones en las cadenas de suministros, podrían frenar la actividad industrial, aumentar los costes de producción y afectar a las exportaciones, según las previsiones del servicio de estudios de la entidad bancaria.

Así, la incertidumbre global también podría moderar las decisiones de gasto e inversión de los hogares y las empresas.

A pesar de ello, estima un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad del 2,1 por ciento en 2026, significativamente por encima del resto de la Eurozona, aunque por debajo del previsto para el conjunto de España.

En cuanto al próximo año, prevé que aumente un 2,2%, por encima del promedio nacional.

De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional se situaría un 12,5% por encima del nivel de 2019 y el PIB per cápita lo haría en un 9%, con lo que muestra este último una evolución "más favorable" que en el conjunto de España.

Además, señala que la mejora de la actividad permitiría crear en torno a 9.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027 y reducir la tasa de paro hasta el 6,7% de media en 2027, "la más baja entre las comunidades autónomas".

Así se desprende del informe 'Situación Cantabria 2026' de BBVA Research que han presentado este miércoles en rueda de prensa el economista jefe de este servicio de estudios, Miguel Cardoso, y la directora de la territorial Norte de BBVA en España, Marta Alonso.

Han destacado que la economía regional mantiene un crecimiento "sólido", apoyado en el aumento del empleo, el "buen" comportamiento del consumo privado, la recuperación de las exportaciones de bienes, el dinamismo del gasto extranjero y el impulso de la política fiscal.

Cardoso ha explicado que las perspectivas para Cantabria son "positivas" aunque afronta retos estructurales como el encarecimiento de la energía y otros insumos claves que afectan principalmente al sector industrial.

No obstante, la "progresiva" resolución de estos problemas, junto con la "inercia positiva" del empleo y "el buen tono" del consumo, "continuarán sosteniendo el crecimiento", ha indicado.

CRECIMIENTO MÁS EQUILIBRADO

Avanzar en productividad, reducir los cuellos de botella del mercado laboral, aumentar la disponibilidad de vivienda, diversificar las exportaciones y sostener la inversión serán elementos "clave" para consolidar un crecimiento más equilibrado en Cantabria durante los próximos años, según el estudio.

Y es que Cardoso ha detallado que las proyecciones demográficas apuntan a que la población en edad de trabajar podría comenzar a reducirse hacia 2031, lo que podría generar cuellos de botella en el mercado laboral.

A ello ha sumado la necesidad de aumentar la productividad, ya que Cantabria presenta en algunos servicios, como información y comunicaciones y las actividades profesionales, técnicas y administrativas, niveles de productividad por hora "inferiores" a los de las regiones líderes.

Esta brecha, ha dicho, puede dificultar el crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos y del PIB per cápita a medio plazo.

Por otro lado, ha incidido en que la oferta de vivienda sigue siendo "insuficiente" para responder a la demanda acumulada.

Y aunque el desequilibrio entre la creación de hogares y la vivienda construida se sitúa en línea con la media española, Cardoso ha indicado que la escasez de oferta y la tendencia al alza de los precios pueden dificultar el acceso a la vivienda y la atracción y retención de capital humano.

FACTORES QUE APOYAN EL CRECIMIENTO

Entre los factores que apoyarán el crecimiento en 2026 y 2027, el estudio destaca el "dinamismo" de la demanda interna.

Indica que el aumento del empleo y la mejora de la renta disponible "seguirán sosteniendo" el consumo privado, aunque con una moderación gradual.

Además, señala que el incremento de los salarios por encima de la inflación también está permitiendo recuperar la renta real de las familias.

Asimismo, la inmigración continuará apoyando el crecimiento de la población y del empleo, "mitigando parcialmente las restricciones demográficas de la región", con una estimación en Cantabria de que la regularización de trabajadores extranjeros podría alcanzar a alrededor de 3.500 personas.

Al respecto, subraya que los datos de afiliación ya empiezan a mostrar algunos efectos: en agosto había 1.074 afiliados extranjeros más de lo previsto con la información disponible hasta marzo.

Por otra parte, la inversión residencial gana "dinamismo", respaldada por la creación de hogares, la evolución favorable del mercado laboral y unas condiciones financieras "todavía relativamente buenas".

Igualmente, la aceleración del empleo en la construcción apunta a una mejora de la actividad en el sector. De esta forma, BBVA Research prevé que se terminen unas 1.100 viviendas en 2026 y 1.200 en 2027, un volumen similar al de los últimos años.

Por último, afirma que la política fiscal seguirá apoyando la actividad en el corto plazo. Según señala, la ejecución presupuestaria hasta mayo apunta a "una clara aceleración" del consumo público del Gobierno de Cantabria en 2026, con un crecimiento superior al observado en 2025 y en el conjunto de comunidades autónomas. El consumo público ya representaba el 13,8% del PIB regional en 2025, por encima del promedio autonómico, indica.

Sin embargo, alerta de que el agotamiento progresivo de las medidas extraordinarias por la Guerra en Oriente Medio y de los fondos europeos hará que la política fiscal vaya siendo menos expansiva a partir del próximo año.

ANÁLISIS

Según recoge el estudio, la afiliación a la Seguridad Social en Cantabria habría aumentado un 0,6% trimestral de media hasta septiembre; y el empleo avanza en todo el territorio, con mayor dinamismo en el área urbana de Santander, donde la afiliación crece un 0,9%, y en la capital, con un aumento del 0,8%.

Por sectores, los servicios públicos, el comercio y la hostelería concentran más de la mitad del crecimiento del empleo en 2026. Sin embargo, la creación de empleo se modera respecto a 2025 y mantiene un ritmo inferior al del conjunto de España.

En cuanto a la demanda interna, el consumo de los hogares en Cantabria "continúa mostrando fortaleza". Así, el documento indica que el gasto presencial realizado por clientes de BBVA y con tarjetas de otras entidades nacionales registrado en TPV de BBVA en Cantabria creció un 13,7% en 2024 y se moderó hasta un todavía dinámico 10,0% en 2025.

Hasta este agosto, el gasto siguió aumentando un 8,6% interanual, con mayores avances en vehículos, grandes superficies, salud y restauración, mientras que se observaron caídas en viajes y transporte.

Con respecto al turismo, el gasto con tarjetas extranjeras en TPV de BBVA en Cantabria se aceleró en lo que va de 2026, con un aumento del 17,9% interanual, frente al avance del 8,6% registrado en el conjunto de España.

Por su parte, las pernoctaciones de viajeros extranjeros volvieron a crecer un 3,4%, tras la caída del 5,7% registrada en 2025.

En particular, el eclipse solar total del 12 de agosto impulsó adicionalmente el turismo extranjero en Cantabria. Durante la semana del fenómeno, entre el 10 y el 16 de agosto, el gasto presencial realizado con tarjetas de entidades extranjeras en TPV de BBVA aumentó un 60,7% interanual en la región, frente al 13,8% registrado en el conjunto de España.