De izq a dcha: Conchi López, Benita Herreros y Julio Álvarez, en la Sala Juan Jordá de la Universidad de Cantabria. - UC

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profesora Benita Herreros ha tomado posesión este viernes como nueva directora del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria (UC), en sustitución del profesor Francisco Saulo Rodríguez.

La rectora de la UC, Conchi López, ha presidido el acto, felicitando a la profesora Herreros "por aceptar este reto", y ha agradecido al director saliente el trabajo realizado. .

BENITA HERREROS CLERET DE LANGAVANT

Benita Herreros Cleret de Langavant es doctora por la UC, donde ejerce como profesora permanente laboral de Historia Moderna y coordina el Máster Interuniversitario UAM-UC-USC en Historia Moderna 'Monarquía de España. Siglos XVI-XVIII'.

Su formación y actividad investigadora se han desarrollado en centros internacionales como la Universidad de Stanford, la Universidad de Reading y la Universidad Nova de Lisboa, habiendo realizado estancias de investigación en Italia, Brasil y Argentina.

Su investigación se centra en el estudio de las fronteras de los imperios ibéricos en América durante el periodo moderno, prestando especial atención a las relaciones transfronterizas e interétnicas, así como a las diversas formas de resistencia indígena e hibridación cultural.

Es investigadora principal, junto con Tomás Mantecón, del proyecto de investigación de Plan Nacional 'Culturas urbanas, alteridades y resolución de conflictos en los mundos hispánicos (siglos XVI-XIX', y participa en el proyecto PauperMo/IndCo 'Pauvreté moderne et indianité coloniale (Espagne - Amériques, XVIe-XVIIIe siècle)', financiado por Casa de Velázquez, Ministère de l'Enseignement supérieur (Francia).

Además, ha sido miembro del equipo de investigación de seis proyectos de Plan Nacional y del proyecto europeo 'RESISTANCE. Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th Centuries'.

Junto a su labor investigadora, desarrolla su actividad docente en los niveles de Grado, Máster y Doctorado, así como en el Programa Senior, e impulsa proyectos de innovación educativa y divulgación científica en los que se incorpora la perspectiva de género al análisis de los procesos históricos de forma transversal, prestando especial atención a la visibilización de las mujeres y a las múltiples formas de agencia femenina.