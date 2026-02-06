La Biblioteca Central acoge desde este viernes una exposición sobre el legado del doctor Madrazo

Cartel de la exposición sobre el doctor Madrazo, que se inaugura este viernes en la Biblioteca Central de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura inaugurará esta tarde una exposición en la Biblioteca Central de Cantabria que, bajo el título 'Memoria de una visión humanista', ofrece un recorrido por el legado del doctor Enrique Diego-Madrazo y Azcona, con motivo del 175 aniversario de su nacimiento.

Este ilustre cirujano, humanista, escritor y pedagogo, nació en Vega de Pas en 1850 y falleció en Santander en 1942. Fue una figura de relevancia y fuerte influencia en la España de su tiempo por su carácter innovador y la apuesta por los nuevos métodos, que le sitúan como uno de los nombres más importantes del escenario científico e intelectual de finales del siglo XIX y primeros del XX, ha subrayado la Consejería en un comunicado.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo, está estructura en seis bloques: Biografía; Linaje, infancia y juventud; Quirófano de Vega de Pas; Escuelas Públicas; Libros y escritos del doctor, y Piezas singulares.

Además, podrá verse el primer quirófano original que doctor Madrazo instaló en su Sanatorio Quirúrgico de Vega de Pas, en 1894.

Una de las piezas excepcionales que se pueden ver es un inhalador de 1908 conocido como 'La máscara de la reina', al haber sido utilizado por el doctor en una intervención quirúrgica que practicó a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre del rey Alfonso XIII.

La exposición se complementa con los escritos realizados por el historiador y coordinador de la muestra, Javier Gómez Arroyo, y las composiciones fotográficas de gran formato que el artista Chema Prieto ha realizado específicamente para la ocasión.

Al acto de apertura de la muestra, que se celebrará esta tarde a partir de las 19.30 horas, asistirá la directora general de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández; el comisario de la exposición, Raúl Reyes, y Gómez Arroyo.

Además de la exposición se va a editar un libro dedicado a honrar la memoria y el legado social de este doctor que, gracias a la implantación de sus técnicas asépticas en cirugía, consiguió salvar muchas vidas, así como su licha por mejorar la educación infantil, entre otras iniciativas.

Dicha edición contará entre sus autores, además del texto principal realizado por el propio historiador Gómez Arroyo, con las fotografías de Chema Prieto, y diferentes escritos realizados para la ocasión por el cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón y el actor Gabino Diego, ambos grandes admiradores tanto del doctor Madrazo como de los valles pasiegos, ha informado la Consejería.

La obra se completa con los estudios de los expertos sanitarios José Francisco Díaz, médico, escritor y actual gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, y Eduardo J. Frechilla, psicólogo sanitario y formador.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha subrayado la importancia de celebrar los 175 años del nacimiento del doctor Madrazo, una efeméride que ve como una "buena ocasión" de recuperar y conocer la trayectoria profesional y el pensamiento de "uno de los grandes científicos de esta tierra, una de las grandes personalidades del pasado siglo".

Martínez Abad ha agradecido el "trabajo y la generosidad" de las personas que han hecho posible el poder disfrutar de esta "excepcional colección".

Entre ellos, ha citado el médico y cirujano Manuel Oria Martínez-Conde, sobrino bisnieto de Madrazo, y de su familia, y también a Gómez Arroyo, que ha continuado con esta labor de conservación, y que ha cedido la mayoría del fondo que ahora se muestra.

También ha puesto en valor los esfuerzos del Gobierno de Cantabria por difundir la vida y obra de "este precursor de la medicina moderna".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha adquirido su casa en la Vega de Pas, "que queremos se convierta en un lugar para conocer y reflexionar sobre la figura de este médico y humanista".