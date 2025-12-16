Biblioteca Central expone los finalistas del certamen regional de Artes Plásticas y las adquisiciones de ArteSantander

Biblioteca Central expone las obras finalistas de los premios regionales de Artes Plásticas y las últimas adquisiciones - GOBIERNO DE CANTABRIA

La sala 'Concepción Arenal' de la Biblioteca Central de Cantabria acoge desde este miércoles, 17 de diciembre, hasta el 22 de enero la muestra de las obras finalistas de los Premios de Artes Plásticas convocados por el Gobierno de Cantabria y las últimas adquisiciones del Ejecutivo regional en la feria ArteSantander, que forman parte de la Colección Norte de Arte Contemporáneo.

La inauguración de la exposición tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en un acto en el que se presentarán un total de 25 obras, entre las que se encuentran las 17 finalistas de los Premios y 8 adquiridas en la 33ª edición de ArteSantander. Los autores estarán presentes en el acto y acompañarán la visita guiada explicando cada una de sus obras.

Será la primera vez que se exhiban las obras de la Colección Norte adquiridas en ArteSantanter, elegidas por un comité de formado por el especialista y coordinador de la colección 'Los Bragales', Jaime Sordo; el profesor de la Universidad del País Vasco, Rafael Leonardo Setién, y el pintor, Pérez Castaño.

Así lo han presentado este martes la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, el comisario de la muestra, Jesús Alberto Pérez Castaños, y los ganadores de la última edición de los Premios de Artes Plásticas, Gorka Mohamed y Susana Ballesteros.

PREMIADOS

En concreto, Mohamed es el ganador de la categoría Premio de Artes Plásticas -dotada con 8.000 euros- por su obra 'Corren los vientos hacia donde las naves no desean'; mientras que Ballesteros es la vencedora en la categoría de artista cántabro -provisto con 4.000 euros- por 'Crackeling spam: Una crítica al Ruido Digital'.

Han resultado premiados entre un total de 35 artistas y una selección final de 17, que ha sido "complicada de resolver", ya que el jurado "ha tenido que esforzarse porque las deliberaciones han sido largas y costosas", ha afirmado la directora general de Cultura.

En esta línea, Fernández ha asegurado que los ganadores cuentan con una trayectoria "dilatada e incuestionable", lo que para el Gobierno regional es "una satisfacción".

Por su lado, el comisario de la muestra ha afirmado que los 17 finalistas de los premios han destacado por "una calidad extrema" y ha explicado que el jurado ha dado "mucho peso" a la trayectoria, originalidad y vinculación con las tecnologías contemporáneas y la "emocionalidad" que representan "en estos tiempos tan difíciles y tan contemporáneos".

Particularmente, Pérez Castaños ha resaltado el "enorme y buen trabajo" de las mujeres artistas, que "ha habido muchas y muy buenas" y ha asegurado que cualquiera de los 17 finalistas "tiene una calidad sobrada para haber merecido el premio".

Por su parte, Mohamed ha explicado que su obra es la "intersección" de sus dos identidades, la española y la iraquí. Está basada en la narración de un libro de James Bernini que relata la entrada del Daesh a Mosul. "Me interesaba solo como punto de partida ese momento en el que (...) todavía estamos en la normalidad del día cotidiano de la gente, pero ya es palpable esa sensación de que las cosas van a suceder y el mal es palpable", ha detallado.

Sobre el premio, el artista se ha mostrado "muy contento y muy agradecido" porque el jurado es gente que "respeto bastante" y el galardón es "un impulso".

En su turno, la ganadora de la categoría regional ha reseñado que su "instalación interactiva" es una "crítica literal" al ruido actual mediante una analogía de un teléfono de los años 50, cuando se recibían "llamadas amigas y familiares" frente a lo actual, que "sería el spam intrusivo", con el que "mercadean nuestro propio tiempo".

Ballesteros también ha hablado de su proyecto OPN Studios, formado con su socio Jano Montañés, que desde 2007 desarrollan "arte tecnológico" como una "intersección" entre la ciencia y la sociedad.

AUTORES

Las ocho obras adquiridas en ArteSantander, por un valor total de 38.000 euros son: un tríptico de Manuel Oyonarte, de la galería Espiral; la obra 'UUuuUU' (2019), de Juan López, de la galería Juan Silió; 'ST' (2026), de Andrés Rivas Rodís, de la galería Néboa (Lugo); 'Theory of light', de Simón Quadrat, de la galería Rafael Pérez Hernando (Madrid). Y de la galería La Gran de Madrid, proceden: 'Vistas del microscopio' (2014), de Ana Teresa Barboza; y 'Confesiones de San Agustín' (2024) y 'Encoding visual chronicles (Fahrenheit 451 y Un mundo feliz)' (2024), ambas de Elisa Terroba.

Mientras tanto, los otros 15 finalistas que compitieron con los ganadores de los Premios de Artes Plásticas, presentes en la muestra de la sala 'Concepción Arenal', son: Miguel Ángel García, Beatriz Seco, María del Pilar Otí, Quique Ortíz, Carlos Javier Vielba , Verónica Bueno, Alejandro González, Álvaro Trugeda, Noemí Gutiérrez, Blanca Tejerina, María Villacorta, Raquel del Val, Sara Reyes y Joaquín Gómez, Manuel José Diego.