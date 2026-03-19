La Biblioteca Central inaugura este viernes la exposición de Manuel Álvarez Diestro y Karlos Gil 'Umbral'

La Biblioteca Central inaugura mañana la exposición de Manuel Álvarez Diestro y Karlos Gil 'Umbral' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala Concepción Arenal de la Biblioteca Central de Cantabria inaugura este viernes, 20 de marzo, la exposición 'Umbral', que relata la confluencia de dos miradas paralelas, la de Manuel Álvarez Diestro y la de Karlos Gil, que exploran mundos que coexisten.

La directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, será la encargada de la inauguración de esta muestra comisariada por Arantxa Vidal, ha informado el Ejecutivo regional.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha calificado a Gil y Álvarez Diestro como artistas "de gran prestigio" que ofrecen "dos universos que no se oponen, sino que se entrelazan: uno orientado hacia el interior de la experiencia humana, otro hacia las arquitecturas externas que la condicionan" ha señalado.

UNA CUEVA

Karlos Gil y Manuel Álvarez Diestro han convertido la sala Concepción Arenal en una cueva alejada de las convenciones del tiempo.

A través de las profundidades de una civilización perdida, donde paisajes apocalípticos enmarcan el escenario para una especie que ha evolucionado a partir de nuestra realidad ambientalmente desafiada, 'Umbral' invita al espectador a ser consciente del poder y el potencial que tienen la ciencia ficción y el cine.

Una conciencia de cómo éstos influyen en la percepción del pasado y cómo imaginar el futuro para tomar control de los mundos venideros.

La exposición se vertebra desde la película 'Origin' (2023), realizada en el subsuelo de Madrid, que se introduce en las entrañas de la ciudad. El filme plantea una relación prohibida o restringida a los humanos -exceptuando el transporte de masas-, a saber, la relación física e imaginaria con el subsuelo. Un filme situado entre el pasado y la imaginación de futuros posibles, utópicos y también distópicos.

De forma complementaria se presentan una serie de fotografías del viaje que Gil y Álvarez Diestro realizaron por el subsuelo de Madrid en 2023, y la serie se completa con piezas realizadas en el túnel peatonal de Tetuán de Santander.

ARTISTAS

Karlos Gil (Talavera, 1984) construye universos artísticos que investigan la transformación de la naturaleza y el distanciamiento temporal entre pasado, presente y futuro.

Sus obras combinan elementos de ciencia ficción, ocultismo, cultura underground, mitología y evolución tecnológica para generar narrativas enigmáticas sobre el mundo contemporáneo. Su estilo conceptual prioriza la reflexión sobre la tecnología, el paso del tiempo y la memoria.

No solo presenta arte estético, sino que plantea preguntas sobre la relación con el entorno, la memoria tecnológica y la percepción temporal.

Crea instalaciones que difuminan la línea entre lo orgánico y lo industrial. Obras como 'De-extinction' usan tubos de neón reciclados (tecnología obsoleta) para evocar estados de transición, decadencia y obsolescencia histórica. En su exposición 'Timefall' en el CA2M (2023), Gil presentó un entorno inmersivo con piezas como la película 'Origin'.

Ha sido beneficiario de becas como la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín en 2014 o la DKV-Álvarez Margaride para su proyecto 'The Moon Museum' y la beca Leonardo de Artes Plásticas y Arte Digital, con la que desarrolló el proyecto 'Deep Image'.

También es recibió la Medalla al Mérito Cultural a las Artes Plásticas en Castilla La Mancha en 2023.

Por su parte, Manuel Álvarez (Santander, 1972) es uno de los artistas visuales más influyentes en fotografía de arquitectura. Se define como amante de las ciudades y en su búsqueda de la belleza no hay localizaciones turísticas sino escenas en zonas casi marginales.

Plasmar aspectos subjetivos de grandes urbes es su intención, dotándolas de emoción y rasgos de humanidad. Su trabajo discurre entre el arte y la documentación, como un ejercicio de introspección y enamoramiento con los lugares que retrata, tras 30 años viajando por el mundo.

El resultado es muy personal, componiendo un estilo propio. Es un viaje por los cuatro continentes en las últimas décadas en las que localiza enclaves donde se refleja la expansión del ser humano en el paisaje a través de la construcción de ciudades.

Su objetivo es reflejar el choque de la urbanización frente a la naturaleza y generar imágenes surrealistas a través de la yuxtaposición extrema.

En entornos alejados de los centros urbanos se encontró con lo que él denomina su paraíso fotográfico.

En estos dos últimos años publican artículos sobre su trabajo en El Mundo, El Confidencial, El País, Arquitectura Viva y DesignBoom. Además, produjo la película 'Origin' y finalizó el documental 'Architecture of Stress'.