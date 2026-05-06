La Biblioteca Central recoge tres décadas de dibujo de José Luis Serzo

Archivo - Dibujo de José Luis Serzo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura inaugurará este jueves, 7 de mayo, la exposición de José Luis Serzo titulada 'Dibujos raíz. El inconsciente serzitivo', que podrá visitarse hasta el 17 de junio en de la Biblioteca Central de Cantabria y que reúne por primera vez un amplio conjunto de trabajos sobre papel realizados a lo largo de más de 30 años, muchos de ellos nunca expuestos, permitiendo al público acceder a la base íntima y estructural de su universo creativo.

Las obras de la exposición, que se inaugurará a las 19.30 horas en la sala Concepción Arenal, despliegan un archivo vivo donde conviven bocetos, estudios, escenas y figuras que anticipan, acompañan o dialogan con sus instalaciones, esculturas y proyectos de largo recorrido.

Como explica Cultura en nota de prensa, Serzo es un creador imaginativo y prolífico que ha configurado un "cosmos visual tan desbordante que resulta difícil pensarlo como fruto exclusivo de la invención consciente". Sus obras se caracterizan por personajes alegóricos, criaturas híbridas y escenarios que oscilan entre lo onírico, lo teatral, lo mitológico y lo ilusorio, siempre en equilibrio.

Así, sus creaciones conforman un territorio simbólico en el que lo autobiográfico y lo arquetípico se mezclan. Sus protagonistas -héroes, alter egos, figuras femeninas, criaturas ambiguas- van más allá de lo narrativo y se convierten en guías para el espectador.

La exposición, comisariada por Nerea Ubieto, se aproxima a ese universo creativo a través de la psicología analítica desarrollada por Carl Gustav Jung y ampliada por Marie-Louise von Franz, cuya lectura permite pensar el dibujo como manifestación de procesos mentales profundos gracias a la inmediatez de la línea.

Las distintas series que forman parte de la muestra --El fantástico vuelo del hombre cometa, TheWelcome, Morfología del Encuentro, El iniciado, La historia más bella jamás contada, Los Señores del Bosque, Archimétrica o Ensayos para una gran obra, entre otras-- están dotadas de una coherencia interna que las une, el llamado "inconsciente serzitivo": eje transversal de la exposición, en la que conviven con naturalidad dibujos de diferentes proyectos.

La división espacial y discursiva responde a un marco abierto en torno a los cuatro arquetipos de la psicología junguiana --Ánima, Sombra, Persona y Sí-mismo--, entendidos como dimensiones interrelacionadas de la psique del artista, a través de las cuales el espectador tiene la oportunidad acceder a su imaginario.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha explicado que Serzo, "conocido por la construcción de mundos simbólicos de gran densidad conceptual", entiende el dibujo no solo como una herramienta preparatoria, sino como un territorio autónomo de investigación, experimentación y memoria.

Y ha destacado que esta muestra, integrada en el programa expositivo del Gobierno de Cantabria, "invita a detenerse, mirar de cerca y descubrir el pulso creativo que ha sostenido durante tres décadas el imaginario singular" del artista.

Además, ha señalado que la propuesta refuerza el compromiso institucional con la difusión del arte contemporáneo y con la generación de contextos que permitan "lecturas profundas y accesibles de trayectorias consolidadas".

Trabajos de varias de las series que integran la exposición ya han podido verse a lo largo del tiempo en Santander, como es el caso de 'La historia más bella jamás contada', que se presentó en la galería Siboney en mayo de 2011; 'Archimétrica', en el espacio de la galería Siboney en octubre de 2022 y la película se proyectó en el Cine Los Ángeles también de Santander; 'Morfología del Encuentro', en el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, en verano de 2019, y 'Ensayos para una gran obra', en el Palacete del Embarcadero en otoño de 2015.