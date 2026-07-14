Archivo - Binter lanza una promoción desde 101 euros para volar entre Santander y Canarias de octubre a marzo - RUBÉN GRIMÓN - Archivo

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Binter ha lanzado una nueva promoción que permitirá adquirir, hasta el 27 de julio, billetes a precios reducidos para viajar entre Santander y Canarias del 1 de octubre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden comprar billetes desde 101 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta.

La aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que realiza en el archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde pueden consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.