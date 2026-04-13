Archivo - Binter lanza una promoción para volar entre Santander y Canarias desde 95 euros - RUBÉN GRIMÓN - Archivo

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Binter ha lanzado una promoción, un 'Bintazo', que permitirá adquirir, hasta el 27 de abril, billetes a precios reducidos para viajar entre Santander y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden comprar billetes desde 95 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo una escala gratuita, ha informado este lunes la compañía.

Binter ofrecerá a partir del 31 de marzo vuelos entre Santander y Canarias todos los días de la semana. Los jueves, viernes y domingos, a través del Aeropuerto de Gran Canaria; los lunes y miércoles a través del de Tenerife Norte; y los martes y sábados con Lanzarote, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.