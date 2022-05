Blanco, sobre la crisis de Cs: "Es fácil dejar un barco que se está hundiendo"

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ganadería, el regionalista Guillermo Blanco, ha pedido "encarecidamente" que "nadie" utilice un sector "tan importante" como el ganadero para "sus proyectos personales", algo que le parecería "obsceno".

El también titular de Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha contestado así este jueves a preguntas de los periodistas sobre la crisis interna de Ciudadanos, a propósito de la cual ha opinado que "es fácil dejar un barco que se está hundiendo".

Se ha referido así a la baja de una diputada -la ganadera Marta García, en su día afiliada al PRC- y del secretario de Organización, Rubén Gómez, por la "traición" de su partido a los ganaderos, al abstenerse en el Congreso de sacar al lobo del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Blanco se ha preguntado por qué esta crisis en Cs no se produjo "el año pasado por estas fechas", en la que hubo "la misma votación", y tras la cual cree que los diputados cántabros que votaron en Madrid "en contra de los intereses del medio rural" de la región deberían presentar su renuncia al acta.

Al margen, ha declinado entrar a valorar "lo que los demás hagan con sus problemas políticos internos de partido", aunque el dirigente del PRC ha opinado que "dejar un barco que se está hundiendo es fácil". "Si yo me doy golpes de pecho diciendo que mi partido es el que más defiende y no he convencido a mi partido...", ha apostillado.

Y en cualquier caso, Blanco ha insistido en que no se puede usar a un sector que está pasando un momento "muy duro". "Son personas a las que no les puede marear con proyectos personales: me voy de aquí para irme y embarcarme no sé dónde", ha denunciado.

En su lugar, ha reclamado "unidad" en torno al sector, que no haya "tentación" de que se "juegue con él", y "unanimidad" también para sacar al lobo del LESPRE en vez de "hacer demagogia política con un asunto tan grave e importante y un sector trascendental".

Así, y para finalizar, el consejero de Ganadería ha manifestado que "nos tenemos que embarcar todos en ayudar al sector y no -como ha insistido- tirarnos de un barco para saber Dios qué".