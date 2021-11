Blanco defiende su presupuesto y la oposición cree que "no se garantiza la supervivencia del sector primario"

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en Cantabria han criticado los presupuestos de la Consejería de Desarrollo Rural para el próximo año al considerar que no contribuyen a garantizar "la estabilidad y supervivencia" del sector primario, cuya situación "no pinta nada bien" y su "futuro a corto plazo puede ser desolador".

Pero el titular del ramo, Guillermo Blanco, también responsable de Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha defendido las cuentas y la apuesta firme -de su Consejería y de todo el Gobierno regional- por un colectivo por el que, según ha dicho, está "dejándose la piel".

Se ha expresado así este miércoles en el Parlamento, en la presentación en comisión de las partidas consignadas para su departamento en 2022. Suman 153,7 millones de euros, 10,2 más que en el presente ejercicio, y suponen un aumento del 7,1 por ciento.

En ese montante se incluyen más de 7 millones de ayudas europeas de recuperación tras el Covid, aunque en total la Consejería gestionará más de 218 millones si se tienen en cuenta todos los fondos comunitarios y 1,5 millones de aportaciones del Ministerio. De ese global, más de cien millones irán al sector primario.

En su intervención en la Cámara el regionalista ha reiterado que, al igual que su equipo, está "contento" pero "no satisfecho" con el documento económico, porque "las necesidades del sector son muchas más que las posibilidades que tenemos".

MUCHOS PUEDEN QUEDARSE POR EL CAMINO

Y quienes no están contentos ni satisfechos, a juzgar por sus palabras, son los portavoces del grupo mixto-Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, que han cuestionado las cuentas de la Consejería en aspectos como el "desigual" incremento y distribución de partidas por áreas o el reparto de los fondos de Bruselas.

Sobre este último ámbito, en el que la mayoría de las inversiones -5 de los 7 millones previstos- se contemplan para la Dirección General de Biodiversidad -y en su mayor parte irán destinadas al Parque Nacional Picos de Europa-, el consejero ha aclarado que el reparto depende del Gobierno de España, que es el que marca "las reglas del juego".

A propósito de las ayudas Covid, el diputado del PP Pedro Gómez ha considerado que de no ser por esa aportación comunitaria a causa de la pandemia del coronavirus, el presupuesto de Desarrollo Rural habría crecido 3,1 millones, un 2,2%, y no 10,2 millones y un 7,1%.

De todos modos, ha considerado que teniendo en cuenta la actual situación económica en general y del sector primario en particular, la de este último "no pinta nada bien y el futuro a corto plazo puede ser desolador", más porque en estas actividades "no hay ERTES y muchos operadores quedarse por el camino", ha advertido.

En su turno, el parlamentario 'popular' ha incidido en el desigual incremento de partidas por direcciones, toda vez que crecen más los presupuestos de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático (9,18%) y Desarrollo Rural (8,17%) que las de Ganadería (4,89%) y Pesca y Alimentación (2,79%), por lo que se ha preguntado si hay competencias de "primer y segundo nivel".

Más crítica ha sido la portavoz de ganadería de Cs, Marta García, quien ha censurado numerosas partidas concretas tildando las consignaciones o aumentos previstos de "broma de mal gusto" -para bienestar animal- o "despropósito" -recogida de leche en zonas de montaña-. Por contra, al pago de nóminas va el 60% del presupuesto, con "subida salarial a los altos cargos sobradamente generosa"

A esta diputada le "entristece", como ha expresado, la "sensación" que tiene de que "nada va a cambiar", sino que con las cuentas planteadas se ahonda en "más despoblación, desempleo, endeudamiento, ruina y pobreza, y en menos emprendimiento y oportunidades", en vez de intentar "paliar la sangría empresarial, social y cultural" que padece el medio rural.

Por eso, ha reclamado al consejero "más" y "mejor" gestión. En este sentido, ha puesto como ejemplo ayudas del plan del lobo que están "sin ejecutar, resolver ni pagar", según ha lamentado después de aludir a la "tímida subida", hasta 90.000 euros, de las previstas para daños medioambientales, dentro de los 1,7 millones del documento. "Puede Usted poner 30 millones: si no los gasta, qué más da". "En lugar de destinar un millón de euros en publicidad, gestione, que es lo que tiene que hacer", ha afeado García a Blanco.

Al plan del lobo también se ha referido el diputado de Vox Armando Blanco, que igualmente se ha preguntado "de qué sirve aumentar las partidas en el presupuesto -el año que viene habrá 150.000 más que ahora- si luego no se convocan las ayudas".

Asimismo, ha reprochado al consejero que en el presente ejercicio solo se ha usado el diez por ciento de una partida de más de cien mil euros para un proyecto de innovación agraria o, en términos más globales, que al cierre del pasado mes de septiembre la inversión prevista en Pesca apenas había alcanzado el 50% de lo proyectado, según ha dicho.

Y al igual que la portavoz de Cs, el representante del grupo mixto ha lamentado que se destine más dinero a personal y gastos corrientes que al sector primario en sí, que de acuerdo con sus cálculos no recibe "ni un solo euro de los fondos regionales". Así, si no fuera por el dinero procedente de Europa, "¿en qué situación estaríamos?", se ha preguntado.

DOS APLAUDEN Y EL RESTO ARREA

Críticas que no han compartido los portavoces del PRC, José Miguel Barrio y Ana Obregón, para quienes el presupuesto "tiene buena pinta y es creíble", ni el del PSOE, Javier García Oliva, que sí ha hecho algunas observaciones, acerca por ejemplo del desigual reparto de fondos europeos -"tenemos bastantes espacios naturales y muchas necesidades"- o el catálogo de especies amenazadas, que está "obsoleto".

"Aquí ya se sabe, dos aplauden y el resto arrea", ha evidenciado el consejero en el turno de réplica, que ha usado para terminar de repasar las principales líneas del documento económico de su departamento y de las empresas y entidades dependientes -la sociedad pública MARE, el CIMA y la ODECA- y para detallar partidas concretas.

Pero también ha empleado el tiempo que le restaba para explicar algunos extremos criticados, como los gastos fijos, que ha justificado porque la Consejería que dirige es "con más creces" la que tiene mayor personal administrativo y la tercera por plantilla.

Y frente a los reproches, por el plan del lobo y otros temas, Blanco ha manifestado que los ganaderos son "conscientes" de que el consejero del ramo "está al lado de ellos", en el tema del cánido "también".

Y ha pedido a la portavoz de Cs que "no se haga trampas al solitario", porque "todas" las direcciones generales de su departamento están en favor del sector primario en general y de la ganadería en particular, y a cuestiones del diputado del PSOE ha asegurado que todos los trabajadores de Naturea continuarán pese al cambio de gestión del programa.

Guillermo Blanco ha concluido su intervención en el Parlamento animando a los grupos a "remar todos en la misma dirección" por el bien del sector, del que ha reafirmado la puesta de su Consejería y de todo el Gobierno: "Es lo primero y todo el resto viene después", ha dicho, antes de ratificarse en el trabajo para colocar esta actividad en el centro de la economía, "el lugar que le corresponde y del que nunca debería haber salido".