El BOC publica la convocatoria de subvenciones a profesionales para la edición de libros

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SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la convocatoria de subvenciones a profesionales para la edición de libros en la región durante 2026, que cuenta con una partida presupuestaria de 140.000 euros.

Se subvencionarán exclusivamente los proyectos que tengan por objeto el conjunto de tareas de elección, concepción de obras literarias, científicas y de cualquier temática, y realización de los procesos para su transformación en libro para su publicación y difusión o comercialización, según la publicación, consultada por Europa Press.

Cada interesado podrá solicitar ayuda para un máximo de cinco proyectos, con una solicitud individual de cada uno de ellos. Si se formularan más solicitudes, se entenderán como válidamente presentados los cinco proyectos que lo hayan sido en último lugar.

Todas las notificaciones a los interesados durante las fases de instrucción y resolución de esta convocatoria se practicarán a través del Tablón Electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Cantabria https://sede.cantabria.es/sede/tablon-electronico-de-anuncio... . Adicionalmente, se publicarán en la página web www.culturadecantabria.com .

Podrán ser beneficiarios las personas físicas (empresarios individuales) o personas jurídicas con forma societaria dedicadas al sector de la edición de libros, que estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el subepígrafe de edición de libros, que tengan su domicilio fiscal en Cantabria, y cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

La cuantía de las subvenciones será proporcional a la puntuación obtenida por los beneficiarios y no superará el 90% del presupuesto subvencionable del proyecto, ni la cuantía máxima de 10.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde mañana, 30 de abril.