El BOE publica la autorización de la ampliación de la central de Aguayo y su declaración de utilidad pública

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SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ya anunciada autorización por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la construcción de la ampliación de la Central Hidroeléctrica Reversible de Aguayo (Aguayo II) y sus infraestructuras de evacuación, con un presupuesto que ronda los 720 millones de euros, y su declaración, además, de utilidad pública.

La ampliación de la Central Hidroeléctrica Reversible de Aguayo II contará con una potencia de turbinación de 1.014 MW y una potencia de bombeo de 1.181 MW, y sus infraestructuras de evacuación estarán en los municipios de San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha y Molledo.

Para este proyecto, el Gobierno central logró 180 millones de la Unión Europea.

Este proyecto, según indicó el delegado del Gobierno, Pedro Casares, el pasado 11 de junio, día en que se produjo la autorización, permitirá multiplicar por casi cuatro la capacidad de la instalación, reforzando el almacenamiento energético y la integración de energías renovables en el sistema eléctrico español.