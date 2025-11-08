El BOE publica el cese de la jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria por petición propia

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el cese de Carmen Martínez Ruiz como jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria. Según recoge la disposición, el cese ha sido por petición propia.

Está firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la propuesta del director general de la Policía y el informe de la Secretaria de Estado de Seguridad, quien ha resuelto cesar a Martínez Ruiz en su puesto a petición propia.

Ha desempeñado el puesto de jefa superior de la Policía Nacional en la región desde octubre de 2021, cuando sustituyó en el cargo a Héctor Moreno tras su jubilación.

Antes de su llegada a Cantabria, fue jefa de la Unidad Central de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica.

La comisaria principal Carmen Martínez Ruiz ingresó en 1986 en la Policía Nacional y durante gran parte de su carrera profesional ha ocupado puestos operativos.

En 1989 fue destinada como inspectora a la Jefatura Superior de Cataluña, desde donde se trasladó en 1993 a la de Baleares y, unos meses más tarde, a la Comisaría General de Policía Judicial. En 1997 se integró en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde continuó tras su ascenso a inspectora jefe en el año 2000.

Entre 2002 y 2006 fue jefa de sección de la Unidad de TEDAX-NRBQ, en la Comisaría General de Información, donde ascendió a comisaria en 2006.

En 2008 ocupó nuevas responsabilidades en la Jefatura Superior de Madrid, hasta que en 2016 fue destinada a la Comisaría General de Policía Científica como jefa de la Unidad Central de Coordinación Operativa.

El ascenso de Martínez Ruiz a comisaria principal se produjo en 2018 y en 2021 tomó el mando de la Jefatura Superior de Cantabria. Es licenciada en Química y posee diversas cruces al Mérito, así como numerosas felicitaciones públicas.