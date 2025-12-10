El BOE publica la convocatoria de las presidencias del TSJ de Cantabria y de la Sala de lo Social

Archivo - Complejo judicial de las Salesas - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles los acuerdos adoptados hace una semana por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de convocar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por expiración del segundo y último mandato de José Luis López del Moral.

También se ha publicado la convocatoria de la plaza al frente de la Sala de lo Social del TSJC, igualmente por concluir el mandato de la magistrada que ostenta ahora la Presidencia, Mercedes Sancha.

En esta comunidad autónoma están también pendientes de renovación la Secretaría de Gobierno del alto tribunal cántabro y la Presidencia de la Audiencia Provincial, que ocupa en la actualidad José Arsuaga, que al igual que López del Moral lleva también una década en el cargo.

Este último accedió al puesto en marzo de 2015, y tres meses después hizo lo propio Arsuaga en la Audiencia, al ocupar el segundo la vacante que había dejado el primero. Por su parte, Sancha está al frente de la jurisdicción social del TSJ desde enero de ese año.

En los acuerdos publicados en el BOE figuran las bases por las que se ha de regir el nombramiento de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y la de la Sala de lo Social y los méritos que se tendrán en cuenta.

En el caso de la Presidencia del TSJC podrán tomar parte en la convocatoria las personas pertenecientes a la carrera judicial con la categoría de magistrado o magistrada en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a fecha de la publicación de la convocatoria, hayan prestado diez años de servicios en la categoría y lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial.

Y a la Presidencia de la Sala de lo Social podrán presentarse aquellos magistrados que hayan prestado, al menos, diez años de servicio en esta categoría y ocho en el orden jurisdiccional social.

En ambos casos, las solicitudes para la participación en estos concursos se presentarán en un plazo de 20 días naturales a contar desde este jueves, 11 de diciembre.