El BOE publica la licitación por 27,2 millones del edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la licitación, por parte de Adif, de la construcción del nuevo edificio de usos ferroviarios de la estación de Santander por importe de 27,2 millones de euros (IVA no incluido) y una duración de contrato de 24 meses.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 23 de diciembre al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a llevar a cabo esta licitación.

Según indicó entonces el Ministerio, esta actuación es "clave" para avanzar en la integración del ferrocarril en la capital de Cantabria.

El plazo de recepción de ofertas estará abierto hasta el 28 de enero a las 10.00 horas, según se explica en el anuncio del BOE.

La apertura del sobre de la oferta económica se llevará a cabo a las 10.00 horas del 26 de febrero.

En la adjudicación los criterios económicos tendrán una ponderación del 51%, frente al 49% de los cualitativos.

NUEVO EDIFICIO

El nuevo edificio se ubicará en una parcela de 9.000 metros cuadrados situada junto al Parque del Agua, en paralelo y al mismo nivel que la playa de vías, al sur del ascensor peatonal Castilla-Hermida.

Concebido como un edificio versátil, albergará las dependencias que actualmente se encuentran dispersas por el complejo ferroviario, dando respuesta a sus diferentes necesidades: oficinas, talleres y almacenes, Centro de Regulación de Circulación, centro de formación, etcétera.

El inmueble constará de dos módulos independientes entre sí: el edificio de oficinas, de 4.300 metros cuadrados, aproximadamente, distribuido en tres plantas con una altura de 13 metros; y el edificio para los talleres y almacenes de mantenimiento, de 850 metros cuadrados, con una única planta de 7 metros.

Se ha diseñado un edificio intuitivo y funcional que garantiza el bienestar de los trabajadores, combinando la sostenibilidad medioambiental con la innovación tecnológica y la flexibilidad, ha destacado el departamento de Óscar Puente.

En el alzado que da a la playa de vías, la fachada presenta una gran cristalera continua que garantiza la iluminación de las estancias, cubierta por una envolvente de lamas que la protege de la luz solar directa. Por su parte, el alzado contrario, que da al parque, presenta una superficie con menor presencia de vidrio.

El proyecto incluye la urbanización del entorno, con viales peatonales y rodados, jardinería, aparcamiento en superficie de aproximadamente 150 plazas, y un cerramiento perimetral.