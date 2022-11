Bolado cree que iniciar de nuevo el proceso del contrato de basuras puede ser "un caos" para los vecinos

La alcaldesa de Camargo no descarta que se pueda romper el pacto de Gobierno (PSOE-PRC), pero espera mantenerlo hasta las elecciones

CAMARGO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), ha reconocido que la adjudicación del contrato de basuras se encuentra en "peor" situación tras la última resolución del Tribunal que desestima el recurso de la empresa Urbaser y cree que iniciar de nuevo el proceso puede suponer "un caos" para los vecinos.

"Ahora nos encontramos mucho peor que en junio. Estamos en precario y sin contratos", ha trasladado Bolado este viernes en rueda de prensa, después de conocer que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso interpuesto por Urbaser contra el acuerdo del Pleno en el que se rechazó aprobar la propuesta de la Alcaldía para adjudicar el contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.

La regidora ha indicado que los servicios jurídicos del Consistorio están trabajando en el asunto, que tiene "muchas variantes" y "no sabemos a largo plazo cómo podemos resolverlo". "Desestimar esto y volverlo a comenzar cuando, por otro lado, hay empresas que pueden ir al contencioso puede ser un caos para los vecinos de Camargo", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que desconoce si las empresas van a recurrir el contencioso-administrativo, cuya sentencia "seguramente" concluya "dentro de un par de años", pero, de ser así, ha advertido que pueden encontrarse con que tengan que admitir a una empresa y al mismo tiempo tener otra adjudicataria.

"Si el Tribunal da la razón a la empresa y hemos licitado una nueva adjudicataria ¿qué hacemos luego como Ayuntamiento?", se ha cuestionado la alcaldesa.

ACUSA DE "TRILERAS" A FERNÁNDEZ Y VALDÉS

Bolado ha calificado de "muy duras" las declaraciones de la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández; y la secretaria general del Comité Local de Camargo, Rosa Valdés, quienes han denunciado "incumplimientos legales" por parte de la Alcaldía en la adjudicación del contrato de basuras.

Un asunto que la regidora ha comparado con el proyecto del puerto de San Vicente de la Barquera. "No lo hizo mal, tenía informes favorables y los jueces sentenciaron lo contrario", ha dicho refiriéndose al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC).

A preguntas de la prensa, la alcaldesa ha reconocido que la situación con su socio de Gobierno (PRC) es "muy incómoda". "Entiendo que va a ser muy complicado y yo no descarto que se pueda romper el pacto de aquí a mayo", ha trasladado Bolado, que ha dejado en manos del PRC dicha decisión.

Así, ha reiterado que se trata de un "problema interno" del PRC que se da desde el inicio de la legislatura con la reincorporación de Valdés en Camargo. "Nuestra relación se ha ido deteriorando mucho", ha reconocido Bolado, que ha apuntado que la "falta de lealtad de voto" se lleva produciendo desde antes del mes de junio.

PACTO DE GOBIERNO HASTA LAS ELECCIONES

En este punto, ha señalado que el pacto de Gobierno se ha mantenido por "responsabilidad" con los vecinos. "Si esta situación hubiese sido hace un año ese pacto hoy en día no existiría", ha afirmado la regidora.

A su juicio, "a siete meses de las elecciones lo único que quieren hacer con esta actuación que están teniendo es empozonar, enmarañar y salpicar un problema interno que tienen ellos". "Quieren salpicar al pacto de Gobierno, quieren desacreditarme, quieren desgastar", ha añadido Bolado, quien cree que "hay una preocupación por lo que pueda suceder en mayo".

"No sé si rompiendo el pacto ayudamos más a los vecinos o no. Si yo tuviese claro que ayudábamos más a los vecinos el pacto hoy está roto, pero como no lo tengo claro tenemos que mantener estas formas, intentar llegar de la mejor manera posible la relación a mayo. Lo entiendo así por responsabilidad", ha asegurado Bolado, que ha apuntado que "no es el objetivo, pero entiendo que si lo tienen que romper que sean ellos".

Bolado ha estado acompaña en rueda de prensa por los concejales Íñigo Gómez y José Salmón. Gómez ha defendido que sus actuaciones están "plenamente avaladas a nivel jurídico" y ha manifestado su intención de seguir trabajando, mientras que Salmón ha recordado que el concejal de Hacienda y Contratación, Héctor Lavín --expulsado del PRC-- es quien ha llevado adelante los pliegos de adjudicación del contrato de basuras.