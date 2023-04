Bolado insiste en la transparencia del Ayuntamiento y acusa al PP de "enmerdar"

Cree que el objetivo es "acabar con su dignidad" y "apartarla de la política", y valorará presentar denuncia por "acoso"



CAMARGO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE) ha insistido en la transparencia del Ayuntamiento en los pagos de Escobedo al club de fútbol local, así como en la supuesta trama en Obras Públicas, que "nada tiene que ver" con el Consistorio; y ha acusado del Partido Popular (PP) de "enmerdar".

Así lo ha señalado Bolado este martes en rueda de prensa, previa a una comisión extraordinaria para informar sobre supuestas adjudicaciones a empresas vinculadas al 'caso Renedo' y a la trama de corrupción de Obras Públicas, solicitada por el PP, que, según la alcaldesa, trata de "enmerdar, enmarañar, mezclar y utilizar" su "dignidad como persona" para conseguir "un rendimiento político".

La alcaldesa cree que el objetivo del PP es "acabar" con su dignidad como persona" y "apartarme e inhabilitarme de la política", y valorará presentar una denuncia ante el juzgado por "acoso" hacia su persona y su entorno.

Bolado ha recordado que la causa de la denominada por los 'populares' como "corrupción en Escobedo" por unos supuestos pagos "irregulares" fue archivada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander al considerar que estos pagos "no podían ser más transparentes".

A su juicio, esta denuncia estaba motivada para "apartarme e inhabilitarme de la vida política" y el candidato del PP a la Alcaldía, Diego Movellán, "está liderando todo esto desde la sombra" utilizando como "muñecos para abanderarle" al portavoz del Grupo Municipal Popular, Amancio Bárcena, y a Carmen Solana, quienes "han estado instigando y capitaneando los motivos de la Junta Vecinal para esta denuncia".

Así, ha criticado la "poca vergüenza" que han tenido ambos, así como la "mala fe" con la que actúan. En este sentido, ha apuntado que el 21 de febrero, "sabiendo lo que iba a resolver el juez", le pidieron una pericial para "que se peritase a sí mismo", que fue "rechazado". "Me parece lamentable que estos señores hayan utilizado los juzgados para jugar con mi dignidad", ha valorado.

En cuanto a la presunta trama en la adjudicación de contratos de Obras Públicas, ha indicado que "ni me toca ni voy a entrar en consideración al respecto".

En opinión de la regidora, esto se viene "tramando" desde hace un año, desde que Movellán "sabía que le echaban de Madrid" cuando Pablo Casado perdió la Secretaría General, dado que el candidato 'popular' a la Alcaldía "tiene el firme compromiso de encontrar un trabajo en el Ayuntamiento Camargo".

"¿Se ha interesado del Partido Popular en saber cuántos contratos tienen empresas donde ellos gobiernan?", ha cuestionado Bolado, que ha apuntado que "Barcena de corrupción sabe bastante y sino pregúntenle qué es eso de pasar propiedades privadas a titularidad pública".

Respecto a las contrataciones de las dos empresas, la alcaldesa ha asegurado que el PP "tiene toda la documentación al respecto" y que en el Ayuntamiento "todos los contratos menores, como todas las adjudicaciones, públicas y ganadas por licitación, tienen todos los informes favorables".

"Todo esto se trata de enmerdar, mezclando cosas que nada tienen que ver con este Ayuntamiento y, otra vez más, utilizando mi familia con un estilo propio del señor Movellán", ha opinado Bolado, que ha criticado las "faltas de respeto" e "insultos" recibidos desde 2015 por parte de Movellán y "personas cercanas a él".

En este sentido, ha recordado que en una ocasión tuvo que ser escoltada por la Guardia Civil. "No vale todo en política, hay una raya que no se puede cruzar y la ética es muy importante. Lo que pasa que unos tenemos ética y otros no", ha sentenciado.

Cuestionada por si se plantea la posibilidad de presentar una denuncia o querella, Bolado ha indicado que siente que "cada vez es más acoso hacia su persona y hacia su entorno".

"Yo valoraré con toda documentación que tengo si en algún momento tengo que presentarles una querella ya por acoso de hasta nivel personal porque ya no hablo desde el político, conmigo se han metido en el 90 por ciento de las veces a nivel personal, me han cuestionado hasta la falta de capacidad intelectual para ser alcaldesa, han dicho auténticas burradas", ha lamentado.

"Yo no descarto en un momento determinado ir al juzgado con una denuncia de estas, pero tengo que ir sobre seguro también, tampoco voy hacer como hacen ellos en ir con denuncias falsas", ha apuntado.