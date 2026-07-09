La bolera Mateo Grijuela acoge este viernes el Trofeo 'Ciudad de Santander' de bolo palma

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SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bolera Mateo Grijuela acoge este viernes 10 el Trofeo 'Ciudad de Santander' de bolo palma, patrocinado por el Ayuntamiento de Santander y el Instituto Municipal de Deportes y organizado por la Peña Bolística Peñacastillo Anievas Mayba.

Los jugadores clasificados y que participarán en el torneo son Óscar González, Gabriel Cagigas, José Manuel Lavid, Carlos García, Rubén Túñez, David Gandarillas, José M. González y Óscar Cianca.

Las tiradas empezaran desde las 15.30 horas. Las semifinales están previstas a partir de las 18.15 y la final aproximadamente sobre las 20.15 horas.

Esta competición tiene como objetivo dar mayor visibilidad al bolo palma y fomentar la participación y el seguimiento tanto de jugadores como de aficionados.

En este sentido, la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con el fomento del deporte autóctono. "Se trata de una competición que no solo ayuda a preservar nuestras tradiciones, sino que también ofrece una oportunidad de demostrar el talento y la pasión por este deporte".

Según la edil, la celebración del torneo, incluido en el circuito regional de primera categoría, "vuelve a situar a la ciudad como uno de los grandes referentes de este deporte tradicional, acogiendo a los mejores jugadores de la región en la Mateo Grijuela, una instalación de referencia para la práctica y competición del bolo palma".

Pellón ha remarcado que los bolos representan una parte esencial del patrimonio deportivo de Santander y de Cantabria y apoyar este tipo de competiciones supone "preservar nuestras tradiciones, impulsar el relevo generacional y dar visibilidad a un deporte que forma parte de nuestra identidad"

Además, ha hecho hincapié en la colaboración entre el Ayuntamiento, las peñas bolísticas, la Federación y el tejido deportivo porque "es fundamental para garantizar el futuro del bolo palma y seguir acercándolo a toda la ciudadanía"

El Consistorio participará activamente en la entrega de premios donde a cada jugador se le proporcionará un obsequio.

Finalmente ha invitado a todos los santanderinos y aficionados a los bolos a que se acerquen y disfruten de este evento "que sin duda será un gran espectáculo deportivo y un homenaje a nuestras tradiciones", ha añadido.