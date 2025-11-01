Bomberos retiran un árbol que bloqueaba el vial de acceso al cementerio de La Abadilla de Cayón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado este sábado un árbol caído sobre un tendido eléctrico que, a su vez, bloqueaba el vial de acceso al cementerio de la localidad de La Abadilla de Cayón, en el municipio de Santa María de Cayón.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los efectivos del parque de Villacarriedo que han cortado las ramas y han dejado libre y operativo el camino al camposanto en este día de Todos los Santos.

Por otra parte, los bomberos también han intervenido esta noche en la retirada de un alero del tejado de una vivienda en Casara, Voto, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.