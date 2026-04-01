Bomberos de Santander rescatan a un hombre accidentado en una empresa de Candina

Bomberos de Santander rescatan a un hombre accidentado en una empresa de Candina
Bomberos de Santander rescatan a un hombre accidentado en una empresa de Candina - BOMBEROS DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 20:00
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SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han rescatado este miércoles a un hombre que ha resultado accidentado en una empresa del polígono industrial de Candina, situado en la capital cántabra.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios municipal ha trasladado hasta el lugar a un autotanque que ha liberado al accidentado.

Efectivos sanitarios del 061 Cantabria han atendido al hombre y lo han trasladado en una ambulancia del Servicio Vital Avanzado.

Según han informado los Bomberos a través de su perfil en la red social X, también ha acudido una patrulla de la Policía Nacional, que se ha encargado de realizar las diligencias correspondientes.

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