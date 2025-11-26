Bomberos de Santander sofocan un incendio en la cocina de una vivienda de Santander

Bomberos de Santander sofocan un incendio en la cocina de una vivienda - BOMBEROS

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Santander han sofocado este mediodía un incendio en una vivienda, en la calle Vázquez de Mella, que ha afectado a la cocina.

Hasta el lugar se ha desplazado un autotanque y una escala y los efectivos han extinguido el fuego y han ventilado la zona hasta que han logrado una "atmósfera respirable", indican en su cuenta de la red social X.

Además, por la tarde se ha desplazado un autotanque con seis bomberos a la calle Aníbal González Riancho por el incendio de un vehículo estacionado, así como una patrulla de la Policía Local.