Los bomberos de Torrelavega realizan unas 289 salidas al año fuera del municipio, 98 en este primer trimestre

Los bomberos de Torrelavega realizan unas 289 salidas al año fuera del municipio, y 98 en este primer trimestre - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parque de bomberos de Torrelavega realizó entre 2023 y 2025 una media de 289 intervenciones anuales (24 mensuales) fuera de su municipio, lo que supone un total de 869. Además, solo en el primer trimestre de este año, los bomberos han efectuado 98 salidas, elevando la media mensual a 32,6 intervenciones.

Son datos que ha facilitado la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, que este jueves ha visitado las instalaciones, coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Gobierno del nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento para este servicio durante los años 2026 y 2027, dotado con una financiación anual de 450.000 euros.

Urrutia ha destacado el papel "imprescindible" del parque de bomberos de Torrelavega dentro del Sistema autonómico de protección civil y atención de emergencias, para el que constituye "un aliado indiscutible".

La consejera, que ha estado acompañada del alcalde, Javier López Estrada, miembros de la Corporación y los directores generales de Seguridad y del Servicio de Emergencias del Gobierno cántabro, Mónica Escobedo y Samuel Ruiz, respectivamente, ha indicado que la cuantía del convenio aprobado hoy está recogida en el presupuesto que el Parlamento de Cantabria aprobará el próximo lunes.

Urrutia ha recordado que Torrelavega es uno de los cuatro municipios de más de 20.000 habitantes obligados a disponer de parque municipal de bomberos y ha puesto en valor sus medios humanos y técnicos, reforzados recientemente con la incorporación de nueve nuevos efectivos. Unos recursos que, ha señalado, "son puestos a disposición de la comunidad autónoma para el cumplimiento de nuestras obligaciones en otros municipios", siempre garantizando la atención prioritaria dentro del término municipal.

Urrutia ha destacado el "alto nivel de actividad" del parque de bomberos de Torrelavega, uno de los que más salidas registra en Cantabria junto al de Santander, por lo que ha planteado nuevas vías colaboración con el fin de reconocer el pago de las salidas que este servicio realiza fuera de su término municipal.

Igualmente, ha destacado "la gran profesionalidad" de estos efectivos, que han colaborado en episodios graves como el incendio de Val de San Vicente o en actuaciones solidarias como la respuesta a la DANA de Valencia.

Por su parte, el alcalde ha precisado que en virtud de este convenio con el Gobierno cántabro el parque presta servicio a una población de 123.000 habitantes de Cantabria pertenecientes a nueve municipios, lo que lo convierte, en su opinión, "en uno de los parques de bomberos más importantes del territorio nacional".

Ha señalado que su mantenimiento supone unos 2,8 millones de euros anuales para el Ayuntamiento, de los que 450.000 son aportados por el Ejecutivo vía convenio. "Es un apoyo excepcional", ha dicho el alcalde, pero el objetivo ahora es incrementarlo y "aumentar la operatividad del parque municipal".

Por ello, ha agradecido la disposición de la Consejería de Presidencia a abrir el diálogo en este sentido y conseguir aumentar la aportación económica y "minimizar ese déficit".

El Gobierno ha destinando más de siete millones de euros a la colaboración con los cuatro parques municipales (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo) entre 2023 y 2026, lo que supone un incremento total del 25,4 por ciento, pasando de 1,57 millones en 2023 a 1,97 millones durante este año.

Además, el presupuesto autonómico de este año superará los 31,5 millones de euros en protección civil y gestión de emergencias, "la mayor inversión" realizada hasta la fecha.