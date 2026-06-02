La Bonoloto deja 42.000 euros a un acertante de Segunda Categoría en Los Corrales de Buelna

Administración Número 1 de Lotería de Los Corrales de Buelna - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este lunes, 1 de junio, ha dejado un total de 41.964,97 euros a un acertante de Segunda Categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Los Corrales de Buelna.

En concreto, el billete ha sido consignado en la Administración Número 1 de este municipio, ubicada en el número 13 de la Avenida Cantabria.

Se trata de uno de los tres ganadores en esta categoría. Los otros dos billetes premiados han sido consignados en Ainsa (Huesca) y Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

La combinación ganadora ha estado formado por los números 06, 48, 23, 10, 46 y 30, con el 29 como complementario y reintegro para el 5.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.